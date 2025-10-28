Випуск нового смартфона Galaxy S26 знову відклали: що сталося з флагманом Samsung

Усі чекали на новий флагман Galaxy S26 від Samsung на початку 2026 року. Але потім виявилося, що виходу доведеться чекати до березня 2026-го, а тепер — можливо, і ще довше.

Ще недавно тенденція була протилежною, зазначає tomsguide.com. Нові лінійки Samsung, навпаки, виходили все раніше: вони з'являлися на початку лютого, а іноді — навіть у січні. Але цього року така традиція, схоже, припиняється, і офіційна презентація Galaxy S26 перенесена вже на кінець весни.

Що буде з самою лінійкою — теж не зовсім ясно. Після випуску ультратонкої моделі Galaxy S25 Edge передбачалося, що Samsung поступово відмовиться від моделі Plus на користь цього нового смартфона, і лінійка Galaxy S26 складатиметься з базової моделі Galaxy S26, Galaxy S26 Edge і Galaxy S26 Ultra.

Але за фактом все пішло не так. Тонкий Edge не виправдав надій і не знайшов визнання у користувачів. Розкуповували його погано, і тут навіть не доводиться дивуватися, зазначає видання: смартфон Galaxy S25 Edge коштував набагато дорожче, ніж Galaxy S25 Plus (1099 доларів проти 999 доларів відповідно), але практично нічим від нього не відрізнявся — окрім хіба що тонкого корпусу. Одного лише дизайну виявилося недостатньо, щоб зацікавити навіть давніх шанувальників бренду.

Тож тепер компанія Samsung опинилася перед дилемою: якщо повернутися до звичного релізу в січні, то доведеться випускати в новому році всього два телефони — базову модель і модель Ultra. Або ж доведеться думати, як додати в майбутню лінійку модель Galaxy S26 Plus, — але для цього переносити терміни.

Поки що схоже, що Samsung вибрала другий варіант. Втім, будь-якої точної інформації про вихід нової лінійки наразі немає — інсайдери повідомляють різні дати, і в кожного є свої аргументи.

