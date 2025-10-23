Новий флагманський смартфон Galaxy S26 доведеться чекати довго: Samsung засмутила фанатів

Усі вже налаштувалися на вихід нового флагмана Samsung Galaxy S26 на початку наступного року. Але, схоже, чекати доведеться довше, ніж ми думали. З Samsung останнім часом взагалі відбувається щось не зовсім зрозуміле.

Компанія відклала випуск смартфонів Galaxy S26, пише phonearena.com з посиланням на інформацію інсайдерів. Можливо, така затримка пов'язана з тим, що Samsung змінює лінійку своїх флагманських смартфонів, і їй просто потрібно більше часу для виробництва достатньої кількості деяких моделей.

Видання нагадує, що нещодавно було прийнято рішення про скасування моделі Galaxy S26 Edge, — причому протрималася вона навіть менше року. Мабуть, після невдачі з Galaxy S25 Edge Samsung не захотіла більше експериментувати в цьому напрямку

Може бути й так, що затримка пов'язана з планами впровадити в серію Galaxy S26 власний 2-нм процесор Exynos 2600. На підготовку потрібної кількості чипів теж знадобиться додатковий час.

Відео дня

Інсайдери припускають, що замість запланованого січня 2026-го смартфон Galaxy S26 з'явиться тільки в березні.

Це досить велика затримка, зазначає видання, тим більше, якщо підтвердиться новий графік випуску iPhone від Apple. У підсумку iPhone 18 користувачі зможуть побачити раніше, ніж Galaxy S26. Щоправда, йдеться тільки про базову модель iPhone 18e, але таке запізнення все одно зараховується.

Раніше стало відомо, що на популярних смартфонах Samsung стався дуже дивний збій камери. Зокрема, на телефонах Galaxy S25 Ultra знімки Місяця стали набувати фіолетового відтінку.

Однак потім Samsung виправила помилку камери на своїх флагманських смартфонах, причому зробила це досить оперативно.