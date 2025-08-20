"Місячна" проблема вирішена: Samsung виправила безглузду помилку камери на своїх флагманських смартфонах

Компанія Samsung оперативно вирішила дивну проблему, що виникала під час зйомки Місяця в режимі Space Zoom на флагманських смартфонах Galaxy S25 Ultra.

Користувачі скаржилися, що на знімках, зроблених у четвертій бета-версії One UI 8, Місяць чомусь набував дивного фіолетового відтінку, нагадує gizmochina.com. Ця прикра помилка з'явилася в One UI 8 Beta 4 наприкінці липня. Місячні знімки ставали фіолетовими при масштабуванні від 10x до 100x, характерного для моделі Ultra.

Зазначається, що в Beta 3 такої проблеми не було. Як з'ясувалося, вона була пов'язана з помилкою обробки в алгоритмах масштабування Samsung.

Після появи скарг на форумах спільноти Samsung модератори підтвердили наявність помилки і пообіцяли виправити її найближчим часом. Оновлення вже вийшло з One UI 8 Beta 5 (прошивка ZYH6), що поширюється на певні регіони — в Індію, Німеччину, Велику Британію та США.

Оновлення важить близько 1,78 ГБ, і воно не тільки відновлює природні кольори на місячних фотографіях, а й містить виправлення безпеки за серпень 2025 року, підвищує стабільність дев'яти системних функцій і усуває такі проблеми, як обриви зв'язку з точкою доступу Wi-Fi і збої в роботі S Pen Air Command.

Слід зауважити, що зйомка Місяця була головною особливістю лінійки Galaxy S Ultra від самого початку. Тому помилка з "фіолетовим Місяцем" стала особливо неприємною.

Проте проблему вирішили справді швидко, і остання бета-версія гарантує користувачам можливість продовжувати користуватися функцією Space Zoom без жодних сюрпризів. Вихід стабільної версії One UI 8 відбудеться у вересні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на популярних смартфонах Samsung стався дуже дивний збій камери . Зокрема, на телефонах Galaxy S25 Ultra знімки Місяця стали набувати фіолетового відтінку.

Також Фокус писав, що Samsung прокачає камеру смартфонів Galaxy . Щоправда, виявилося, що ввімкнути новий фоторежим Vivid для яскравіших і насиченіших знімків можна буде тільки разом із водяним знаком.

Що стосується нового смартфона Galaxy S26 Ultra, то на ньому Samsung збирається використовувати технологію Flex Magic Pixel. Вона використовує штучний інтелект для "регулювання" пікселів екрана і управління кутами огляду.