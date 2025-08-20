"Лунная" проблема решена: Samsung исправила нелепую ошибку камеры на своих флагманских смартфонах

Компания Samsung оперативно решила странную проблему, возникавшую при съемке Луны в режиме Space Zoom на флагманских смартфонах Galaxy S25 Ultra.

Пользователи жаловались, что на снимках, сделанных в четвертой бета-версии One UI 8, Луна почему-то приобретала странный фиолетовый оттенок, напоминает gizmochina.com. Эта досадная ошибка появилась в One UI 8 Beta 4 в конце июля. Лунные снимки становились фиолетовыми при масштабировании от 10x до 100x, характерного для модели Ultra.

Отмечается, что в Beta 3 такой проблемы не было. Как выяснилось, она была связана с ошибкой обработки в алгоритмах масштабирования Samsung.

После появления жалоб на форумах сообщества Samsung модераторы подтвердили наличие ошибки и пообещали исправить ее в ближайшее время. Обновление уже вышло с One UI 8 Beta 5 (прошивка ZYH6), которая распространяется на определенные регионы – в Индию, Германию, Великобританию и США.

Обновление весит около 1,78 ГБ, и оно не только восстанавливает естественные цвета на лунных фотографиях, но и включает в себя исправление безопасности за август 2025 года, повышает стабильность девяти системных функций и устраняет такие проблемы, как обрывы связи с точкой доступа Wi-Fi и сбои в работе S Pen Air Command.

Следует заметить, что съемка Луны была главной особенностью линейки Galaxy S Ultra с самого начала. Поэтому ошибка с «фиолетовой Луной» стала особенно неприятной.

Тем не менее, проблему решили действительно быстро, и последняя бета-версия гарантирует пользователям возможность продолжать пользоваться функцией Space Zoom без каких-либо сюрпризов. Выход стабильной версии One UI 8 состоится в сентябре.

