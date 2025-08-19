Samsung прокачает камеру смартфонов Galaxy, но у ярких фото есть странный нюанс

Samsung добавит в прошивку One UI 8 новый фоторежим Vivid для более ярких и насыщенных снимков. Однако у функции будет спорное ограничение: включить ее получится только вместе с водяным знаком.

Упомянутый пресет сделает цвета на фотографиях более сочными. Но пользователям придется выбирать между новой фишкой и "чистым" кадром без подписей, пишет PhoneArena со ссылкой на авторитетного инсайдера Ice Universe. В отличие от старых водяных знаков, новые будут содержать подробную техническую информацию о снимке.

Стиль подписи, по словам информатора, вдохновлен решениями китайских брендов, таких как Xiaomi и Vivo. Он добавляет на снимок белую рамку и отображает технические параметры съемки: выдержку, ISO и диафрагму. При этом предусмотрены разные стили отображения для портретной и альбомной ориентаций.

Главное ограничение заключается в том, что яркий цветовой профиль Vivid будет работать только при включенном водяном знаке — нет отдельного переключателя в настройках камеры. В результате придется идти на компромисс, выбирая либо насыщенные оттенки, либо кадром без лишней информации. Пока неизвестно, когда именно Samsung внедрит эту функцию, но ожидается, что она появится в одном из апдейтов оболочки One UI 8.

