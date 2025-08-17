Не Samsung и не iPhone: стало известно, какой смартфон делает самые потрясающие снимки (фото)

Лучшим камерофоном 2025 года эксперты признали китайский Huawei Pura 80 Ultra. К удивлению многих, он обогнал даже разрекламированные флагманы – такие как Samsung Galaxy S25 или iPhone16.

Huawei со своей новой моделью Pura 80 Ultra обошел и многих соотечественников, пишет huaweicentral.com. Среди таких издание называет топовые камерофоны OPPO Find X8 Ultra и Vivo X200 Ultra.

В глобальном обзоре камер DXOMARK модель Pura 80 Ultra набрала 175 баллов — это самый высокий результат. Причем смартфон отлично проявил себя в разных категориях.

Смартфон Huawei Pura 80 Ultra Фото: Huawei

Телефон Huawei получил наивысшие баллы и в области фотографии (180), и в области видеосъемки (166). Он хорошо показал себя при съемке портретов, макросъемке и даже при съёмке в сложных условиях. Например, и фото, и видео все равно получались высококачественными даже при слабом освещении.

В целом эксперты отмечают, что цвета были яркими, детали – четкими, а при съемке портретов тона кожи выглядели очень естественно.

Единственным недостатком, выявленным в ходе обзора, специалисты называют незначительные искажения цветов и яркости при сложном освещении. В то же время четкость видео стала большим прогрессом – поскольку именно этого свойства не хватало предыдущей модели Pura 70 Ultra .

Камера Huawei Pura 80 Ultra оснащена 1-дюймовым сенсором с технологией LOFIC, который предотвращает перенасыщение, а также снижает уровень шума и артефактов в точках движения. Главной особенностью устройства является его зум, который превзошел конкурентов в длиннофокусном режиме.

Характеристики задней камеры Huawei Pura 80 Ultra:

Основная: 50-мегапиксельная 1-дюймовая матрица, пиксели 1,6 мкм, эквивалент 22,5 мм с диафрагмой f/1.6-4, двухпиксельный фазовый автофокус, оптическая стабилизация изображения.

Сверхширокоугольный объектив: 40-мегапиксельная матрица размером 1/2,8 дюйма, пиксели размером 0,7 мкм, эквивалентный объектив с диафрагмой f/2,2 размером 13 мм.

Телеобъектив: 50 МП 1/1,28-дюймовый сенсор, PDA, оптическая стабилизация изображения (используется обоими перископическими телеобъективами).

Телеобъектив 1: эквивалент 83 мм, диафрагма f/2.4, разрешение изображения 50 МП.

Телеобъектив 2: эквивалент 212 мм, диафрагма f/3.6, разрешение изображения 12,5 МП.

Ранее Фокус сообщал, что новый флагманский смартфон Huawei Pura 80 Ultra получил самую большую систему камер в мире. Он достойно выдержал состязание с мегапопулярным телефоном Galaxy S25 Ultra от Samsung.

Также смартфон Huawei Pura 80 Ultra фигурировал в списке лучших смартфонов лета 2025. Тогда вместе в ним вышли еще несколько китайских новинок от Xiaomi и Vivo.