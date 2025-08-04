Huawei Pura 80 Ultra против Samsung Galaxy S25 Ultra: какой смартфон делает лучшие фото

Новый флагманский смартфон Huawei Pura 80 Ultra получил самую большую систему камер в мире. Эксперимент показал, как она работает на фоне популярного Samsung Galaxy S25 Ultra.

Related video

Камерофон от Huawei впечатляет не только цифрами, но и качеством снимков. Издание Phone Arena протестировало камеры смартфонов и сравнила их работу в идентичных условиях.

Huawei использует крупное оборудование (размером почти с отдельный телефон) с продуманным дизайном. Двухпризменная конструкция использует две отдельные перископические системы и встроенный механизм блокировки света, приводимый в движение крошечным мотором. По словам Huawei, механизм прошел 180 000 испытаний и доказал высокую надежность.

Главной изюминкой является первая в мире переключаемая двойная телеобъективная камера с 3,7-кратным и 10-кратным объективами, оба на базе одного большого сенсора размером 1/1,28 дюйма, переключаемых тем самым мотором. Это самый большой сенсор, используемый в телеобъективах на сегодняшний день.

Cнимок храма, сделанный Huawei Pura 80 Ultra Фото: Phone Arena Cнимок храма, сделанный Samsung Galaxy S25 Ultra

1-дюймовый сенсор основной камеры значительно больше, чем 1/1,3-дюймовый сенсор Galaxy. Huawei по-прежнему использует собственный RYYB-сенсор со специальным цветовым фильтром, который обещает динамический диапазон в 16 ступеней.

Huawei Pura 80 Ultra делает очень качественные, яркие и красочные снимки. Фото, сделанные Samsung Galaxy S25 Ultra, выглядят тусклее, хотя более естественными. В портретном режиме смартфон Huawei выхватывает больше деталей. Максимальный 3,7-кратный зум Pura 80 Ultra однозначно выигрывает по сравнению с 3-кратным у Samsung, при этом изображение остается очень четким. Пятикратное и десятикратное приближение тоже выглядят лучше.

Судя по фото, камеры для селфи у моделей находятся примерно на одном уровне, хотя у Pura 80 Ultra (13 МП) снимки слегка отдают желтым цветом, тогда как у Galaxy S25 Ultra (12 МП) выглядят более живыми.

Ранее эксперты назвали 5 бюджетных смартфонов с лучшими камерами. В рейтинг попали телефоны Samsung Galaxy A26, HONOR 400 Lite, OPPO Reno 13F, Tecno CAMON 40, Infinix NOTE 50 Pro.

Рассказывали также, какие инновации в технологиях камер ожидаются в ближайшем будущем. У производителей есть достаточно возможностей для улучшений.