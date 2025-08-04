Huawei Pura 80 Ultra проти Samsung Galaxy S25 Ultra: який смартфон робить найкращі фото

Новий флагманський смартфон Huawei Pura 80 Ultra отримав найбільшу систему камер у світі. Експеримент показав, як вона працює на тлі популярного Samsung Galaxy S25 Ultra.

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Камерофон від Huawei вражає не тільки цифрами, а й якістю знімків. Видання Phone Arena протестувало камери смартфонів і порівняло їхню роботу в ідентичних умовах.

Huawei використовує велике обладнання (розміром майже з окремий телефон) з продуманим дизайном. Двопризмова конструкція використовує дві окремі перископічні системи і вбудований механізм блокування світла, що приводиться в рух крихітним мотором. За словами Huawei, механізм пройшов 180 000 випробувань і довів високу надійність.

Головною родзинкою є перша у світі перемикається подвійна телеоб'єктивна камера з 3,7-кратним і 10-кратним об'єктивами, обидва на базі одного великого сенсора розміром 1/1,28 дюйма, які перемикаються тим самим мотором. Це найбільший сенсор, який використовується в телеоб'єктивах на сьогоднішній день.

Знімок храму, зроблений Huawei Pura 80 Ultra Фото: Phone Arena Знімок храму, зроблений Samsung Galaxy S25 Ultra

1-дюймовий сенсор основної камери значно більший, ніж 1/1,3-дюймовий сенсор Galaxy. Huawei, як і раніше, використовує власний RYYB-сенсор зі спеціальним колірним фільтром, який обіцяє динамічний діапазон у 16 ступенів.

Huawei Pura 80 Ultra робить дуже якісні, яскраві та барвисті знімки. Фото, зроблені Samsung Galaxy S25 Ultra, виглядають тьмяніше, хоча більш природними. У портретному режимі смартфон Huawei вихоплює більше деталей. Максимальний 3,7-кратний зум Pura 80 Ultra однозначно виграє порівняно з 3-кратним у Samsung, при цьому зображення залишається дуже чітким. П'ятикратне і десятикратне наближення теж виглядають краще.

Судячи з фото, камери для селфі у моделей перебувають приблизно на одному рівні, хоча у Pura 80 Ultra (13 МП) знімки злегка віддають жовтим кольором, тоді як у Galaxy S25 Ultra (12 МП) мають більш живий вигляд.

Раніше експерти назвали 5 бюджетних смартфонів із найкращими камерами. До рейтингу потрапили телефони Samsung Galaxy A26, HONOR 400 Lite, OPPO Reno 13F, Tecno CAMON 40, Infinix NOTE 50 Pro.

Розповідали також, які інновації в технологіях камер очікуються в найближчому майбутньому. У виробників є достатньо можливостей для поліпшень.