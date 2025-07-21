Камера вашого смартфона вас ще здивує: які інновації на підході

Смартфони цього року і так дивують можливостями камери. Більш бюджетні моделі вже ні в чому не поступаються флагманським серіям, але і це ще не межа.

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З одного боку, є відчуття "скляної стелі", пише androidauthority.com: сенсори більшого розміру поставити не можна, інакше камера буде занадто масивною. Але з іншого, за оцінками видання, попереду ще багато можливостей для поліпшення камер.

Найкращий HDR

Розміри сенсорів смартфонів ніколи не досягнуть розмірів компактних бездзеркальних камер або навіть камер формату Micro Four Thirds. Сенсори розміром 1 дюйм, такі як LTY-900, — це максимальний можливий розмір.

Але замість збільшення саме фізичного розміру сенсори пропонують більш тонкі прийоми, що дають змогу краще вловлювати світло за однакового розміру сенсорів і пікселів. Взяти, наприклад, нещодавно анонсовану Sony LYT-818 — матрицю формату 1/1,28 дюйма з абсолютно новою технологією Hybrid Frame-HDR (HF-HDR).

Технологія HF-HDR заснована на технології Dual ISO Conversion Gain (DCG) для зйомки темних тіней. Вона об'єднує кадри з короткою витримкою, і це дає змогу зафіксувати яскраві відблиски. Sony заявляє, що це забезпечує динамічний діапазон понад 100 дБ або до 17 ступенів (діапазон між найсвітлішим і найтемнішим знімком до обрізки).

У камері Sony LYT-828 також уперше реалізовано фірмову технологію надвисокого коефіцієнта посилення (UHCG), яка знижує рівень випадкового шуму та покращує якість зйомки за слабкого освітлення.

Довший зум

У технології Samsung ISCOCELL теж є нові можливості. Наприклад, минулорічна 200-мегапіксельна камера ISOCELL HP9 справила велике враження, коли експерти видання тестували Xiaomi 15 Ultra, з її 2-кратним або 4-кратним вбудованим зумом.

4-кратний зум став важливим елементом зуму для багатьох найкращих камер цього року. По суті, він використовує центральний 12,5-мегапіксельний сенсор 50- або 200-мегапіксельної матриці для апаратного 2- або 4-кратного зуму "без втрат", а не програмно обробляє субпіксельні кадри (як у попередніх моделях Pixel).

Недолік полягає в тому, що використання пікселів меншого розміру призводить до втрати уловлювання світла, а для отримання точних кольорів потрібна ретельна ремозаїка, наприклад, за допомогою технології Samsung E2E AI Remosaic з повною роздільною здатністю. В останніх моделях Samsung GNJ, серії Sony LYT і OmniVision OV50 використовуються схожі технології, а отже, ця функція, імовірно, стане набагато поширенішою в моделях 2026 року.

Але з'явилися і справді багатообіцяючі інновації в галузі "далекобійного" зуму. На виставці CES 2025 компанія Samsung Semiconductor продемонструвала свою концепцію All Lenses on Prism (ALoP), що підвищує якість зуму. ALoP розміщує лінзи над призмою в перископічних камерах, зменшуючи товщину модуля і даючи змогу збільшити ефективну апертуру, — по суті, вирішуючи відразу дві серйозні проблеми телефонних зум-камер.

Потужний ШІ

Фотографія з використанням ШІ вже стала невід'ємною частиною використання камери смартфона, і її роль буде тільки зростати. ШІ тепер виконує значну частину складної роботи, а новітні чіпсети MediaTek і Qualcomm допомагають швидко знизити вартість функцій.

Заглядаючи в майбутнє, можна очікувати, що ШІ відіграватиме ще важливішу роль у зйомці за слабкого освітлення. Це допоможе отримувати більш чисті та природні нічні знімки, особливо для рухомих об'єктів.

Раніше стало відомо, які смартфони роблять приголомшливі знімки завдяки своїм висококласним камерам.

Також Фокус повідомляв, на які смартфони краще не фотографувати. Йшлося про iPhone, а причиною неприємностей з фотографіями була недосконалість інструменту Apple Intelligence.