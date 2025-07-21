Камера вашего смартфона вас еще удивит: какие инновации на подходе

Смартфоны в этом году и так удивляют возможностями камеры. Более бюджетные модели уже ни в чем не уступают флагманским сериям, но и это еще не предел.

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С одной стороны, есть ощущение «стеклянного потолка», пишет androidauthority.com: сенсоры большего размера поставить нельзя, иначе камера будет слишком массивной. Но с другой, по оценкам издания, впереди еще много возможностей для улучшения камер.

Лучший HDR

Размеры сенсоров смартфонов никогда не достигнут размеров компактных беззеркальных камер или даже камер формата Micro Four Thirds. Сенсоры размером 1 дюйм, такие как LTY-900, — это максимальный возможный размер.

Но вместо увеличения именно физического размера сенсоры предлагают более тонкие приемы, позволяющие лучше улавливать свет при одинаковом размере сенсоров и пикселей. Взять, к примеру, недавно анонсированную Sony LYT-818 — матрицу формата 1/1,28 дюйма с совершенно новой технологией Hybrid Frame-HDR (HF-HDR).

Технология HF-HDR основана на технологии Dual ISO Conversion Gain (DCG) для съемки темных теней. Она объединяет кадры с короткой выдержкой, и это позволяет запечатлеть яркие блики. Sony заявляет, что это обеспечивает динамический диапазон более 100 дБ или до 17 ступеней (диапазон между самым светлым и самым тёмным снимком до обрезки).

В камере Sony LYT-828 также впервые реализована фирменная технология сверхвысокого коэффициента усиления (UHCG), которая снижает уровень случайного шума и улучшает качество съемки при слабом освещении.

Более длинный зум

У технологии Samsung ISCOCELL тоже есть новые возможности. Например, прошлогодняя 200-мегапиксельная камера ISOCELL HP9 произвела большое впечатление, когда эксперты издания тестировали Xiaomi 15 Ultra, с ее 2-кратным или 4-кратным встроенным зумом.

4-кратный зум стал важным элементом зума для многих лучших камер этого года. По сути, он использует центральный 12,5-мегапиксельный сенсор 50- или 200-мегапиксельной матрицы для аппаратного 2- или 4-кратного зума «без потерь», а не программно обрабатывает субпиксельные кадры (как в предыдущих моделях Pixel).

Недостаток заключается в том, что использование пикселей меньшего размера приводит к потере улавливания света, а для получения точных цветов требуется тщательная ремозаика, например, с помощью технологии Samsung E2E AI Remosaic с полным разрешением. В последних моделях Samsung GNJ, серии Sony LYT и OmniVision OV50 используются схожие технологии, а значит, эта функция, вероятно, станет гораздо более распространённой в моделях 2026 года.

Но появились и действительно многообещающие инновации в области «дальнобойного» зума. На выставке CES 2025 компания Samsung Semiconductor продемонстрировала свою концепцию All Lenses on Prism (ALoP), повышающую качество зума. ALoP размещает линзы над призмой в перископических камерах, уменьшая толщину модуля и позволяя увеличить эффективную апертуру, — по сути, решая сразу две серьёзные проблемы телефонных зум-камер.

Мощный ИИ

Фотография с использованием ИИ уже стала неотъемлемой частью использования камеры смартфона, и её роль будет только расти. ИИ теперь выполняет значительную часть сложной работы, а новейшие чипсеты MediaTek и Qualcomm помогают быстро снизить стоимость функций.

Заглядывая в будущее, можно ожидать, что ИИ будет играть еще более важную роль в съемке при слабом освещении. Это поможет получать более чистые и естественные ночные снимки, особенно для движущихся объектов.

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