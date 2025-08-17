Не Samsung і не iPhone: стало відомо, який смартфон робить найприголомшливіші знімки (фото)

Найкращим камерофоном 2025 року експерти визнали китайський Huawei Pura 80 Ultra. На подив багатьох, він обігнав навіть розрекламовані флагмани — такі як Samsung Galaxy S25 або iPhone16.

Huawei зі своєю новою моделлю Pura 80 Ultra обійшов і багатьох співвітчизників, пише huaweicentral.com. Серед таких видання називає топові камерофони OPPO Find X8 Ultra і Vivo X200 Ultra.

У глобальному огляді камер DXOMARK модель Pura 80 Ultra набрала 175 балів — це найвищий результат. Причому смартфон відмінно проявив себе в різних категоріях.

Смартфон Huawei Pura 80 Ultra Huawei Pura 80 Ultra Фото: Huawei

Телефон Huawei отримав найвищі бали і в галузі фотографії (180), і в галузі відеозйомки (166). Він добре показав себе під час зйомки портретів, макрозйомки і навіть під час зйомки в складних умовах. Наприклад, і фото, і відео все одно виходили високоякісними навіть при слабкому освітленні.

Загалом експерти відзначають, що кольори були яскравими, деталі — чіткими, а під час зйомки портретів тони шкіри мали дуже природний вигляд.

Єдиним недоліком, виявленим під час огляду, фахівці називають незначні спотворення кольорів і яскравості при складному освітленні. Водночас чіткість відео стала великим прогресом — оскільки саме цієї властивості не вистачало попередній моделі Pura 70 Ultra .

Камера Huawei Pura 80 Ultra оснащена 1-дюймовим сенсором з технологією LOFIC, який запобігає перенасиченню, а також знижує рівень шуму та артефактів у точках руху. Головною особливістю пристрою є його зум, який перевершив конкурентів у довгофокусному режимі.

Характеристики задньої камери Huawei Pura 80 Ultra:

Основна: 50-мегапіксельна 1-дюймова матриця, пікселі 1,6 мкм, еквівалент 22,5 мм з діафрагмою f/1.6-4, двопіксельний фазовий автофокус, оптична стабілізація зображення.

Надширококутний об'єктив: 40-мегапіксельна матриця розміром 1/2,8 дюйма, пікселі розміром 0,7 мкм, еквівалентний об'єктив з діафрагмою f/2,2 розміром 13 мм.

Телеоб'єктив: 50 МП 1/1,28-дюймовий сенсор, PDA, оптична стабілізація зображення (використовується обома перископічними телеоб'єктивами).

Телеоб'єктив 1: еквівалент 83 мм, діафрагма f/2.4, роздільна здатність зображення 50 МП.

Телеоб'єктив 2: еквівалент 212 мм, діафрагма f/3.6, роздільна здатність зображення 12,5 МП.

Раніше Фокус повідомляв, що новий флагманський смартфон Huawei Pura 80 Ultra отримав найбільшу систему камер у світі. Він гідно витримав змагання з мегапопулярним телефоном Galaxy S25 Ultra від Samsung.

Також смартфон Huawei Pura 80 Ultra фігурував у списку найкращих смартфонів літа 2025. Тоді разом із ним вийшли ще кілька китайських новинок від Xiaomi і Vivo.