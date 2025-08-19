Samsung прокачає камеру смартфонів Galaxy, але у яскравих фото є дивний нюанс

Samsung додасть у прошивку One UI 8 новий фоторежим Vivid для більш яскравих і насичених знімків. Однак у функції буде спірне обмеження: увімкнути її вийде тільки разом із водяним знаком.

Related video

Згаданий пресет зробить кольори на фотографіях більш соковитими. Але користувачам доведеться вибирати між новою фішкою і "чистим" кадром без підписів, пише PhoneArena з посиланням на авторитетного інсайдера Ice Universe. На відміну від старих водяних знаків, нові міститимуть детальну технічну інформацію про знімок.

Стиль підпису, за словами інформатора, натхненний рішеннями китайських брендів, таких як Xiaomi і Vivo. Він додає на знімок білу рамку і відображає технічні параметри зйомки: витримку, ISO і діафрагму. При цьому передбачено різні стилі відображення для портретної та альбомної орієнтацій.

Головне обмеження полягає в тому, що яскравий колірний профіль Vivid працюватиме тільки за ввімкненого водяного знака — немає окремого перемикача в налаштуваннях камери. У результаті доведеться йти на компроміс, вибираючи або насичені відтінки, або кадр без зайвої інформації. Поки невідомо, коли саме Samsung впровадить цю функцію, але очікується, що вона з'явиться в одному з апдейтів оболонки One UI 8.

Раніше Фокус повідомляв, який смартфон робить найприголомшливіші знімки — лідером виявився не Samsung і не iPhone. Крім того, експерти розповіли, чого не вистачає флагманським смартфонам Samsung. Модельний ряд Samsung практично не змінювався з 2020 року, але схоже, настав час змін.