Новый смартфон Samsung Galaxy будет невозможно отследить: поможет уникальная технология

Нынешний флагман Samsung Galaxy S25 Ultra получил защитное стекло Corning Gorilla Armor 2, которое обеспечивает высокую прочность и уменьшает блики. Но на этом компания не остановится – у нового смартфона Galaxy S26 Ultra будет еще более совершенная защита.

Экран Galaxy S26 Ultra будет использовать технологию Flex Magic Pixel, пишет androidauthority.com. Ранее компания Samsung Display анонсировала эту технологию, которая использует искусственный интеллект для «регулировки» пикселей экрана и управления углами обзора. Причем, несмотря на то, что Samsung Display разрабатывает эту технологию уже довольно давно, это будет первым кейсом ее перевода в полномасштабное массовое производство.

Вполне возможно, что 0Flex Magic Pixel будет использоваться и в следующих сериях складных смартфонов Fold и Flip.

Что такое Flex Magic Pixel

Как пояснили сами разработчики, это технология, которая регулирует угол обзора, чтобы экран не был виден человеку, находящемуся рядом. Она может синхронизироваться с технологией искусственного интеллекта, чтобы регулировать уровень безопасности в зависимости от используемого приложения.

Samsung привела пример того, как это работает. Когда пользователь умного устройства запускает банковское приложение в общественном месте, технология ИИ может автоматически распознавать окружающую среду и активировать дополнительные функции безопасности. А OLED-дисплеи с технологией Flex Magic Pixel могут дополнительно повысить безопасность смартфона.

То есть, экран может переключаться на более узкий угол обзора, когда обнаруживает конфиденциальное приложение. Очень удобно, если вы не хотите, чтобы кто-то следил за вами во время проведения важных операций.

Еще отмечается, что некоторые компании уже предлагают пленки для защиты от посторонних глаз, которые ограничивают углы обзора экрана, – но при этом страдает яркость и общее качество изображения. У Flex Magic Pixel этого недостатка не будет.

Flex Magic Pixel будет использоваться в Galaxy S26 Ultra совместно с технологией Color filter on Encapsulation (CoE). Эта технология, уже используемая в складных смартфонах Galaxy, заменяет поляризационный слой дисплея цветным фильтром, что делает экран тоньше и ярче.

