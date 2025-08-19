Новий смартфон Samsung Galaxy буде неможливо відстежити: допоможе унікальна технологія

Нинішній флагман Samsung Galaxy S25 Ultra отримав захисне скло Corning Gorilla Armor 2, яке забезпечує високу міцність і зменшує відблиски. Але на цьому компанія не зупиниться — новий смартфон Galaxy S26 Ultra матиме ще досконаліший захист.

Екран Galaxy S26 Ultra використовуватиме технологію Flex Magic Pixel, пише androidauthority.com. Раніше компанія Samsung Display анонсувала цю технологію, яка використовує штучний інтелект для "регулювання" пікселів екрана і управління кутами огляду. Причому, незважаючи на те, що Samsung Display розробляє цю технологію вже досить давно, це буде першим кейсом її переведення в повномасштабне масове виробництво.

Цілком можливо, що 0Flex Magic Pixel буде використовуватися і в наступних серіях складних смартфонів Fold і Flip.

Що таке Flex Magic Pixel

Як пояснили самі розробники, це технологія, яка регулює кут огляду, щоб екран не було видно людині, яка перебуває поруч. Вона може синхронізуватися з технологією штучного інтелекту, щоб регулювати рівень безпеки залежно від використовуваного застосунку.

Samsung навела приклад того, як це працює. Коли користувач розумного пристрою запускає банківський додаток у громадському місці, технологія ШІ може автоматично розпізнавати навколишнє середовище та активувати додаткові функції безпеки. А OLED-дисплеї з технологією Flex Magic Pixel можуть додатково підвищити безпеку смартфона.

Тобто, екран може перемикатися на вужчий кут огляду, коли виявляє конфіденційний додаток. Дуже зручно, якщо ви не хочете, щоб хтось стежив за вами під час проведення важливих операцій.

Ще зазначається, що деякі компанії вже пропонують плівки для захисту від сторонніх очей, які обмежують кути огляду екрана, — але при цьому страждає яскравість і загальна якість зображення. У Flex Magic Pixel цього недоліку не буде.

Flex Magic Pixel буде використовуватися в Galaxy S26 Ultra спільно з технологією Color filter on Encapsulation (CoE). Ця технологія, вже використовувана в складних смартфонах Galaxy, замінює поляризаційний шар дисплея кольоровим фільтром, що робить екран тоншим і яскравішим.

Також Фокус писав, що Samsung прокачає камеру смартфонів Galaxy. Однак з'ясувалося, що ввімкнути новий фоторежим Vivid для яскравіших і насиченіших знімків можна буде тільки разом із водяним знаком.

Також стало відомо, що на популярних смартфонах Samsung стався дуже дивний збій камери. Зокрема, на телефонах Galaxy S25 Ultra знімки Місяця чомусь стали фіолетовими.