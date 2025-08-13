Усе фіолетово: на популярних смартфонах Samsung стався дуже дивний збій камери

Смартфони Galaxy S25 Ultra вважаються одними з найкращих на ринку — зокрема, і завдяки своїм флагманським камерам. Але навіть висококласне обладнання не застраховане від безглуздих збоїв.

Деякі тестувальники бета-версії One UI 8 зіткнулися з дивною проблемою під час наведення камери смартфона на Місяць, пише gizmochina.com. Після останнього оновлення One UI 8 Beta 4 виявилося, що "місячні" знімки виходять з фіолетовим відтінком замість звичних білого або сірого.

Місяць на фото чомусь став фіолетовим Фото: gizmochina.com

У повідомленнях у соцмережах і на форумі бренду Samsung йдеться про те, що проблема проявляється при різних рівнях збільшення — 10x, 20x, 30x і навіть 100x. При цьому користувачі зазначають, що фотографії мають нормальний вигляд у режимі попереднього перегляду та на екрані камери, але проблема стає очевидною під час перегляду в додатку галереї.

Ймовірне пояснення інциденту полягає в тому, що після нещодавніх поліпшень чіткості цифрового зуму основний 200-мегапіксельний сенсор смартфона Galaxy S25 Ultra і функція Space Zoom зі штучним інтелектом неправильно розпізнають відтінки Місяця. Вимкнення оптимізатора сцен не допомогло, і це ще більше роздратувало користувачів, які люблять тестувати зум S25 Ultra. Також люди зазначають, що в Beta 3 такої проблеми не було.

Втім, проблема спостерігається не на всіх пристроях. Наприклад, деякі тестувальники стверджують, що їхні знімки мають чудовий вигляд навіть при 100-кратному збільшенні.

Компанія Samsung поки що не робила офіційної заяви з цього приводу, але модератор бета-тестування на форумі спільноти рекомендує користувачам надсилати звіти про помилки з журналами через застосунок Samsung Members протягом 3 хвилин після відтворення помилки.

Виправлення очікується в майбутній бета-версії або в стабільному оновленні One UI 8, яке, ймовірно, вийде у вересні разом із телефоном Galaxy S25 FE.

