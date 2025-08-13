Все фиолетово: на популярных смартфонах Samsung случился очень странный сбой камеры

Смартфоны Galaxy S25 Ultra считаются одними из лучших на рынке – в том числе, и благодаря своим флагманским камерам. Но даже высококлассное оборудование не застраховано от нелепых сбоев.

Некоторые тестировщики бета-версии One UI 8 столкнулись со странной проблемой при наведении камеры смартфона на Луну, пишет gizmochina.com. После последнего обновления One UI 8 Beta 4 обнаружилось, что «лунные» снимки получаются с фиолетовым оттенком вместо привычных белого или серого.

Луна на фото почему-то стала фиолетовой Фото: gizmochina.com

В сообщениях в соцсетях и на форуме бренда Samsung говорится, что проблема проявляется при разных уровнях увеличения — 10x, 20x, 30x и даже 100x. При этом пользователи отмечают, что фотографии выглядят нормально в режиме предварительного просмотра и на экране камеры, но проблема становится очевидной при просмотре в приложении галереи.

Вероятное объяснение инцидента состоит в том, что после недавних улучшений четкости цифрового зума основной 200-мегапиксельный сенсор смартфона Galaxy S25 Ultra и функция Space Zoom с искусственным интеллектом неправильно распознают оттенки Луны. Отключение оптимизатора сцен не помогло, и это еще больше раздосадовало пользователей, которые любят тестировать зум S25 Ultra. Также люди отмечают, что в Beta 3 такой проблемы не было.

Впрочем, проблема наблюдается не на всех устройствах. Например, некоторые тестировщики утверждают, что их снимки выглядят отлично даже при 100-кратном увеличении.

Компания Samsung пока не делала официального заявления по этому поводу, но модератор бета-тестирования на форуме сообщества рекомендует пользователям отправлять отчеты об ошибках с журналами через приложение Samsung Members в течение 3 минут после воспроизведения ошибки.

Исправление ожидается в будущей бета-версии или в стабильном обновлении One UI 8, которое, вероятно, выйдет в сентябре вместе с телефоном Galaxy S25 FE.

