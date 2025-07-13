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Диджитал

Топ-3 смартфона с лучшими дисплеями среди конкурентов: результаты тестов (фото)

экран смартфона Xiaomi 15 Ultra
Смартфон Xiaomi 15 Ultra | Фото: nextpit.com

Согласно тестам аналитической компании Dxomark, самыми качественными дисплеями наделены такие смартфоны, как Google Pixel 9a, Samsung Galaxy S25 Edge и Xiaomi 15 Ultra.

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https://www.dxomark.com/category/display-reviews/#tabs

Samsung Galaxy S25 Edge

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge
Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge
Фото: computerbase.de

Основные характеристики дисплея:

  • 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X (соотношение экрана к корпусу ~91,5%)
  • Размеры: 158,2 x 75,6 x 5,8 мм (6,23 x 2,98 x 0,23 дюйма)
  • Разрешение: 1440 x 3120 пикселей (плотность пикселей ~513 ppi)
  • Соотношение сторон: 19,5:9
  • Частота обновления: 120 Гц

Samsung Galaxy S25 Edge демонстрирует выдающуюся общую производительность, а качество видео является одним из ключевых преимуществ, благодаря чему он занимает первое место в рейтинге. Его производительность практически не уступает Samsung Galaxy S25 Ultra, за исключением лишь читабельности. По сравнению с устройствами более высокого уровня, отсутствие антибликового покрытия снижает читаемость этого экрана при ярком освещении. Кроме того, в помещении и при слабом освещении дисплей может казаться чрезмерно ярким по сравнению с конкурентами, что может вызывать небольшой дискомфорт при длительном использовании.

Воспроизведение видео — вот где Samsung Galaxy S25 Edge действительно превосходит конкурентов. Он обеспечивает впечатляющую яркость как в форматах SDR, так и HDR10, поддерживает сбалансированный контраст между темными и яркими областями и не испытывает пропусков кадров, что делает его отличным выбором для просмотра любого типа видеоконтента.

Чувствительность сенсорного экрана — еще один важный фактор, обеспечивающий плавное взаимодействие и исключительно быстрое время отклика, сопоставимое даже со смартфонами флагманского уровня.

Google Pixel 9a

смартфон Google Pixel 9a
Смартфон Google Pixel 9a
Фото: wired.com

Основные характеристики дисплея:

  • 6,3-дюймовый pOLED-дисплей (соотношение экрана к корпусу ~84,8%)
  • Размеры: 154,7 x 73,3 x 8,9 мм (6,09 x 2,89 x 0,35 дюйма)
  • Разрешение: 1080 x 2424 пикселя (плотность пикселей ~422 ppi)
  • Соотношение сторон: 20:9
  • Частота обновления: 120 Гц

Google Pixel 9a продемонстрировал впечатляющую производительность в тестах, особенно для устройства своего класса, значительно приблизившись по возможностям к своему старшему собрату Pixel 9.

По всем измеренным параметрам Pixel 9a стабильно показал себя хорошо, что делает его отличным выбором для широкого спектра применений — от обычного просмотра веб-страниц до просмотра видео в условиях различного освещения. Цветопередача в целом была точной и естественной, особенно при хорошем освещении. Однако в условиях слабого освещения цвета иногда выглядели слегка ненасыщенными, что приводило к небольшому сужению цветового охвата.

В целом, читаемость была на высоком уровне, а яркость эффективно адаптировалась к большинству условий освещения. На открытом воздухе Pixel 9a превзошел некоторых конкурентов, обеспечив более высокую яркость. В условиях экстремально яркого освещения (более 90 000 люкс), например, под прямыми солнечными лучами, дисплей достигал пиковой яркости 2549 кд/м² при включенном режиме высокой яркости.

Контент HDR10 выглядел особенно хорошо на Pixel 9a при слабом освещении и в помещении, демонстрируя высокую детализацию и плавное воспроизведение без несоответствий кадров. Контент SDR, напротив, выглядел немного тусклым при настройках яркости по умолчанию.

Отзывчивость сенсорного экрана стала еще одним преимуществом. Взаимодействие с устройством было быстрым и точным, хотя при удерживании устройства в альбомной ориентации иногда возникали случайные касания ладонью. В целом, дисплей работал плавно и плавно во всех задачах, включая просмотр веб-страниц и навигацию по пользовательскому интерфейсу, особенно при ручной настройке частоты обновления на 120 Гц, поскольку по умолчанию она составляет 60 Гц.

Xiaomi 15 Ultra

Смартфон Xiaomi 15 Ultra
Смартфон Xiaomi 15 Ultra
Фото: nextpit.com

Основные характеристики дисплея:

  • 6,73 дюйма, AMOLED
  • Размеры: 161,3 x 75,3 x 9,35 мм (черно-белый); 161,3 x 75,3 x 9,35 мм (хромированный)
  • Разрешение: 1440 x 3200 пикселей (плотность пикселей ~521 ppi)
  • Соотношение сторон: 20:9
  • Частота обновления: 120 Гц

Xiaomi 15 Ultra продемонстрировал отличную производительность для ультра-премиального устройства, обеспечив сбалансированный опыт использования по всем техническим характеристикам, особенно в плане отзывчивости сенсора. За исключением случайных непреднамеренных касаний, устройство продемонстрировало превосходную точность, плавность и отзывчивость.

Читаемость 15 Ultra значительно улучшилась по сравнению с 14 Ultra, главным образом благодаря значительно более высокой пиковой яркости, которая составила 3065 нит по сравнению с 1356 нит у 14 Ultra. Однако его контрастность на солнце не лучше, чем у Xiaomi 14 Ultra, и экран отображал гораздо меньше деталей по сравнению с Samsung Galaxy S25 Ultra. Заявленная частота широтно-импульсной модуляции Xiaomi 15 Ultra составляет 1920 Гц, что свидетельствует об очень хорошем контроле мерцания дисплея, что способствует более комфортному просмотру.

В целом качество видео было хорошим, но устройству не хватало яркости при слабом освещении и в помещении, что делало его менее комфортным для длительного просмотра.

Ранее мы писали, что камера – это один из ключевых параметров современного смартфона. Значение имеет все – размер сенсора, объектив, количество мегапикселей. Но не все популярные бренды могут удержаться на достойном уровне.