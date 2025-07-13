Топ-3 смартфона с лучшими дисплеями среди конкурентов: результаты тестов (фото)

Согласно тестам аналитической компании Dxomark, самыми качественными дисплеями наделены такие смартфоны, как Google Pixel 9a, Samsung Galaxy S25 Edge и Xiaomi 15 Ultra.

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https://www.dxomark.com/category/display-reviews/#tabs

Samsung Galaxy S25 Edge

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge Фото: computerbase.de

Основные характеристики дисплея:

6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X (соотношение экрана к корпусу ~91,5%)

Размеры: 158,2 x 75,6 x 5,8 мм (6,23 x 2,98 x 0,23 дюйма)

Разрешение: 1440 x 3120 пикселей (плотность пикселей ~513 ppi)

Соотношение сторон: 19,5:9

Частота обновления: 120 Гц

Samsung Galaxy S25 Edge демонстрирует выдающуюся общую производительность, а качество видео является одним из ключевых преимуществ, благодаря чему он занимает первое место в рейтинге. Его производительность практически не уступает Samsung Galaxy S25 Ultra, за исключением лишь читабельности. По сравнению с устройствами более высокого уровня, отсутствие антибликового покрытия снижает читаемость этого экрана при ярком освещении. Кроме того, в помещении и при слабом освещении дисплей может казаться чрезмерно ярким по сравнению с конкурентами, что может вызывать небольшой дискомфорт при длительном использовании.

Воспроизведение видео — вот где Samsung Galaxy S25 Edge действительно превосходит конкурентов. Он обеспечивает впечатляющую яркость как в форматах SDR, так и HDR10, поддерживает сбалансированный контраст между темными и яркими областями и не испытывает пропусков кадров, что делает его отличным выбором для просмотра любого типа видеоконтента.

Чувствительность сенсорного экрана — еще один важный фактор, обеспечивающий плавное взаимодействие и исключительно быстрое время отклика, сопоставимое даже со смартфонами флагманского уровня.

Google Pixel 9a

Смартфон Google Pixel 9a Фото: wired.com

Основные характеристики дисплея:

6,3-дюймовый pOLED-дисплей (соотношение экрана к корпусу ~84,8%)

Размеры: 154,7 x 73,3 x 8,9 мм (6,09 x 2,89 x 0,35 дюйма)

Разрешение: 1080 x 2424 пикселя (плотность пикселей ~422 ppi)

Соотношение сторон: 20:9

Частота обновления: 120 Гц

Google Pixel 9a продемонстрировал впечатляющую производительность в тестах, особенно для устройства своего класса, значительно приблизившись по возможностям к своему старшему собрату Pixel 9.

По всем измеренным параметрам Pixel 9a стабильно показал себя хорошо, что делает его отличным выбором для широкого спектра применений — от обычного просмотра веб-страниц до просмотра видео в условиях различного освещения. Цветопередача в целом была точной и естественной, особенно при хорошем освещении. Однако в условиях слабого освещения цвета иногда выглядели слегка ненасыщенными, что приводило к небольшому сужению цветового охвата.

В целом, читаемость была на высоком уровне, а яркость эффективно адаптировалась к большинству условий освещения. На открытом воздухе Pixel 9a превзошел некоторых конкурентов, обеспечив более высокую яркость. В условиях экстремально яркого освещения (более 90 000 люкс), например, под прямыми солнечными лучами, дисплей достигал пиковой яркости 2549 кд/м² при включенном режиме высокой яркости.

Контент HDR10 выглядел особенно хорошо на Pixel 9a при слабом освещении и в помещении, демонстрируя высокую детализацию и плавное воспроизведение без несоответствий кадров. Контент SDR, напротив, выглядел немного тусклым при настройках яркости по умолчанию.

Отзывчивость сенсорного экрана стала еще одним преимуществом. Взаимодействие с устройством было быстрым и точным, хотя при удерживании устройства в альбомной ориентации иногда возникали случайные касания ладонью. В целом, дисплей работал плавно и плавно во всех задачах, включая просмотр веб-страниц и навигацию по пользовательскому интерфейсу, особенно при ручной настройке частоты обновления на 120 Гц, поскольку по умолчанию она составляет 60 Гц.

Xiaomi 15 Ultra

Смартфон Xiaomi 15 Ultra Фото: nextpit.com

Основные характеристики дисплея:

6,73 дюйма, AMOLED

Размеры: 161,3 x 75,3 x 9,35 мм (черно-белый); 161,3 x 75,3 x 9,35 мм (хромированный)

Разрешение: 1440 x 3200 пикселей (плотность пикселей ~521 ppi)

Соотношение сторон: 20:9

Частота обновления: 120 Гц

Xiaomi 15 Ultra продемонстрировал отличную производительность для ультра-премиального устройства, обеспечив сбалансированный опыт использования по всем техническим характеристикам, особенно в плане отзывчивости сенсора. За исключением случайных непреднамеренных касаний, устройство продемонстрировало превосходную точность, плавность и отзывчивость.

Читаемость 15 Ultra значительно улучшилась по сравнению с 14 Ultra, главным образом благодаря значительно более высокой пиковой яркости, которая составила 3065 нит по сравнению с 1356 нит у 14 Ultra. Однако его контрастность на солнце не лучше, чем у Xiaomi 14 Ultra, и экран отображал гораздо меньше деталей по сравнению с Samsung Galaxy S25 Ultra. Заявленная частота широтно-импульсной модуляции Xiaomi 15 Ultra составляет 1920 Гц, что свидетельствует об очень хорошем контроле мерцания дисплея, что способствует более комфортному просмотру.

В целом качество видео было хорошим, но устройству не хватало яркости при слабом освещении и в помещении, что делало его менее комфортным для длительного просмотра.

Ранее мы писали, что камера – это один из ключевых параметров современного смартфона. Значение имеет все – размер сенсора, объектив, количество мегапикселей. Но не все популярные бренды могут удержаться на достойном уровне.