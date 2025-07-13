Топ-3 смартфони з найкращими дисплеями серед конкурентів: результати тестів (фото)

Згідно з тестами аналітичної компанії Dxomark, найякіснішими дисплеями наділені такі смартфони, як Google Pixel 9a, Samsung Galaxy S25 Edge і Xiaomi 15 Ultra.

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Samsung Galaxy S25 Edge

Смартфон Samsung Galaxy S25 Edge Фото: computerbase.de

Основні характеристики дисплея:

6,7-дюймовий дисплей Dynamic AMOLED 2X (співвідношення екрана до корпусу ~91,5%)

Розміри: 158,2 x 75,6 x 5,8 мм (6,23 x 2,98 x 0,23 дюйма)

Роздільна здатність: 1440 x 3120 пікселів (щільність пікселів ~513 ppi)

Співвідношення сторін: 19,5:9

Частота оновлення: 120 Гц

Samsung Galaxy S25 Edge демонструє видатну загальну продуктивність, а якість відео є однією з ключових переваг, завдяки чому він посідає перше місце в рейтингу. Його продуктивність практично не поступається Samsung Galaxy S25 Ultra, за винятком лише читабельності. Порівняно з пристроями вищого рівня, відсутність покриття антивідблиску знижує читабельність цього екрана при яскравому освітленні. Крім того, у приміщенні та за слабкого освітлення дисплей може здаватися надмірно яскравим порівняно з конкурентами, що може спричиняти невеликий дискомфорт під час тривалого використання.

Відтворення відео — ось де Samsung Galaxy S25 Edge дійсно перевершує конкурентів. Він забезпечує вражаючу яскравість як у форматах SDR, так і HDR10, підтримує збалансований контраст між темними і яскравими областями і не відчуває пропусків кадрів, що робить його чудовим вибором для перегляду будь-якого типу відеоконтенту.

Чутливість сенсорного екрана — ще один важливий фактор, що забезпечує плавну взаємодію і винятково швидкий час відгуку, який можна порівняти навіть зі смартфонами флагманського рівня.

Google Pixel 9a

Смартфон Google Pixel 9a Фото: wired.com

Основні характеристики дисплея:

6,3-дюймовий pOLED-дисплей (співвідношення екрана до корпусу ~84,8%)

Розміри: 154,7 x 73,3 x 8,9 мм (6,09 x 2,89 x 0,35 дюйма)

Роздільна здатність: 1080 x 2424 пікселя (щільність пікселів ~422 ppi)

Співвідношення сторін: 20:9

Частота оновлення: 120 Гц

Google Pixel 9a продемонстрував вражаючу продуктивність у тестах, особливо для пристрою свого класу, значно наблизившись за можливостями до свого старшого побратима Pixel 9.

За всіма виміряними параметрами Pixel 9a стабільно показав себе добре, що робить його чудовим вибором для широкого спектра застосувань — від звичайного перегляду веб-сторінок до перегляду відео в умовах різного освітлення. Передача кольору загалом була точною і природною, особливо за хорошого освітлення. Однак в умовах слабкого освітлення кольори іноді виглядали злегка ненасиченими, що призводило до невеликого звуження колірного охоплення.

Загалом, читабельність була на високому рівні, а яскравість ефективно адаптувалася до більшості умов освітлення. На відкритому повітрі Pixel 9a перевершив деяких конкурентів, забезпечивши вищу яскравість. В умовах екстремально яскравого освітлення (понад 90 000 люкс), наприклад, під прямими сонячними променями, дисплей досягав пікової яскравості 2549 кд/м² за ввімкненого режиму високої яскравості.

Контент HDR10 виглядав особливо добре на Pixel 9a при слабкому освітленні і в приміщенні, демонструючи високу деталізацію і плавне відтворення без невідповідностей кадрів. Контент SDR, навпаки, виглядав трохи тьмяним при налаштуваннях яскравості за замовчуванням.

Чуйність сенсорного екрана стала ще однією перевагою. Взаємодія з пристроєм була швидкою і точною, хоча під час утримування пристрою в альбомній орієнтації іноді виникали випадкові торкання долонею. Загалом, дисплей працював плавно і плавно у всіх завданнях, включно з переглядом веб-сторінок і навігацією по призначеному для користувача інтерфейсу, особливо під час ручного налаштування частоти оновлення на 120 Гц, оскільки за замовчуванням вона становить 60 Гц.

Xiaomi 15 Ultra

Смартфон Xiaomi 15 Ultra Фото: nextpit.com

Основні характеристики дисплея:

6,73 дюйма, AMOLED

Розміри: 161,3 x 75,3 x 9,35 мм (чорно-білий); 161,3 x 75,3 x 9,35 мм (хромований)

Роздільна здатність: 1440 x 3200 пікселів (щільність пікселів ~521 ppi)

Співвідношення сторін: 20:9

Частота оновлення: 120 Гц

Xiaomi 15 Ultra продемонстрував відмінну продуктивність для ультра-преміального пристрою, забезпечивши збалансований досвід використання за всіма технічними характеристиками, особливо в плані чуйності сенсора. За винятком випадкових ненавмисних торкань, пристрій продемонстрував чудову точність, плавність і чуйність.

Читабельність 15 Ultra значно покращилася порівняно з 14 Ultra, головним чином завдяки значно вищій піковій яскравості, що становила 3065 ніт порівняно з 1356 ніт у 14 Ultra. Однак його контрастність на сонці не краща, ніж у Xiaomi 14 Ultra, і екран відображав набагато менше деталей порівняно з Samsung Galaxy S25 Ultra. Заявлена частота широтно-імпульсної модуляції Xiaomi 15 Ultra становить 1920 Гц, що свідчить про дуже гарний контроль мерехтіння дисплея, що сприяє більш комфортному перегляду.

Загалом якість відео була гарною, але пристрою не вистачало яскравості при слабкому освітленні та в приміщенні, що робило його менш комфортним для тривалого перегляду.

Раніше ми писали, що камера — це один із ключових параметрів сучасного смартфона. Значення має все — розмір сенсора, об'єктив, кількість мегапікселів. Але не всі популярні бренди можуть утриматися на гідному рівні.