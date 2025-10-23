Новый флагманский смартфон Galaxy S26 придется ждать долго: Samsung огорчила фанатов

Все уже настроились на выход нового флагмана Samsung Galaxy S26 в начале следующего года. Но, похоже, ждать придется дольше, чем мы думали. С Samsung в последнее время вообще происходит что-то не совсем понятное.

Компания отложила выпуск смартфонов Galaxy S26, пишет phonearena.com со ссылкой на информацию инсайдеров. Возможно, такая задержка связана с тем, что Samsung меняет линейку своих флагманских смартфонов, и ей просто нужно больше времени для производства достаточного количества некоторых моделей.

Издание напоминает, что недавно было принято решение об отмене модели Galaxy S26 Edge, – причем продержалась она даже меньше года. Видимо, после неудачи с Galaxy S25 Edge Samsung не захотела больше экспериментировать в этом направлении

Может быть и так, что задержка связана с планами внедрить в серию Galaxy S26 собственный 2-нм процессор Exynos 2600. На подготовку нужного количества чипов тоже потребуется дополнительное время.

Инсайдеры предполагают, что вместо запланированного января 2026-го смартфон Galaxy S26 появится только в марте.

Это довольно большая задержка, отмечает издание, тем более, если подтвердится новый график выпуска iPhone от Apple. В итоге iPhone 18 пользователи смогут увидеть раньше, чем Galaxy S26. Правда, речь только о базовой модели iPhone 18e, но такое опоздание все равно засчитывается.

Ранее стало известно, что на популярных смартфонах Samsung случился очень странный сбой камеры. В частности, на телефонах Galaxy S25 Ultra снимки Луны стали приобретать фиолетовый оттенок.

Однако потом Samsung исправила ошибку камеры на своих флагманских смартфонах, причем сделала это довольно оперативно.