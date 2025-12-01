Новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 станет еще мощнее: сравнение с Galaxy S25

В 2026 году Samsung выпустит флагманскую линейку смартфонов Galaxy S26, и утечки информации уже показывают, насколько она будет лучше Galaxy S25.

Судя по всему, не стоит ожидать улучшения большинства характеристик. Китайский аналитик с ником Ice Universe сравнил Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra с моделями из линейки Galaxy S25 в посте в соцсети X.

Galaxy S26 против Galaxy S25

Характеристики выглядят правдоподобно, хотя некоторые детали остаются неизвестными. Главным изменение должен стать переход на новый, более мощный чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 в США и Exynos 2600 для остального мира. Galaxy S25 оснащен Snapdragon 8 Elite (4 поколения), который имеет тактовую частоту на 7% ниже, частоту графического процессора на 9% ниже, показал результат на 31% хуже в тестах бенчмарка AnTuTu 10.

По слухам, диагональ экрана базовой модели S26 увеличилась с 6,2 до 6,3 дюйма, но AMOLED-матрица и яркость остались прежними. Новинка может получить два новых сенсора камеры, но количество пикселей останется таким же, как у S25: 50/12/10/12. Вес при этом увеличится всего на 2 грамма.

Похоже, Samsung окончательно откажется от версии с 128 Гб встроенной памяти, оставив 256 ГБ и 512 ГБ. Емкость аккумулятора увеличилась на 300 мА*ч (с 4000 до 4300 мА*ч). Оперативная память сохранится на уровне 12 ГБ.

Galaxy S26 Plus против Galaxy S25 Plus

Похоже, что Galaxy S26 Plus будет почти идентичным S25 Plus, включая размер экрана, емкость батареи, модули памяти. Единственным отличием может стать процессор — такой же, как у базовой модели S26.

Пока нет никаких сведений о датчиках камеры, поэтому тут покупателей может ожидать приятный сюрприз. Вполне вероятно, версия Plus, вероятно, получит ту же тройную камеру, что и Galaxy S26, два новых датчика.

Galaxy S26 Ultra против Galaxy S25 Ultra

Новый флагман бренда получит 6,9-дюймовую AMOLED-панель M14 вместо М13, которая, вероятно, не будет намного ярче. Европейские пользователи, скорее всего, получат всего 12 ГБ оперативной памяти по сравнению с 16 ГБ в других регионах. Snapdragon 8 Elite Gen 5 будет установлен на все смартфоны, а не только для США.

Предполагается, что емкость аккумулятора останется прежней, зато скорость быстрой зарядки увеличат с 45 Вт до 60 Вт. Смартфон может стать примерно на 0,27 дюйма тоньше.

Камеры Galaxy S26 Ultra ожидают незначительные изменения, однако основная камера и телеобъектив с 5-кратным зумом станут значительно ярче благодаря значительно увеличенной диафрагме, что должно заметно сказаться на качестве фотографий и видео.

Ранее появилась информация, что Samsung Galaxy S26 может выйти раньше. Компания планировала перенести презентацию на март или еще позже, однако, теперь инсайдеры сообщают, что мероприятие состоится 25 февраля.