Смартфони Samsung Galaxy зміняться назавжди: компанія наважилась на неочікуваний крок

Компанія Samsung може підняти свої смартфони Galaxy на новий рівень, оснастивши їх спеціально розробленими процесорами.

Команда розробників створюватиме чипсети, унікально адаптовані до апаратного забезпечення телефонів Samsung Galaxy. Про це пише PhoneArena.

Як зазначають у виданні, процесори Exynos можуть заощадити Samsung деякі виробничі витрати, але вони не є чимось унікальним. Своєю чергою чипсети Apple серії A значно покращили iPhone та MacBook. Samsung, ймовірно, збирається повторити цей успіх.

"Нарешті це відбувається, і телефони Galaxy ось-ось зміняться назавжди", — пишуть експерти.

Повідомляється, що хоча програмне забезпечення все ще буде на базі Android, Samsung точно може впровадити новий код в One UI, щоб він набагато краще працював з новими чипами. Ці чипи можуть допомогти Samsung досягти кращої продуктивності та покращити ефективність роботи акумуляторів.

При цьому експерти попереджають, що компанії, можливо, доведеться почати обмежувати деякі функції та сервіси Android. Користувачі смартфоні можуть відмовитися від цього, але таким чином вони відмовляться від переваг нових чипів Samsung.

"Я ще не знаю, наскільки ці нові чіпи можуть змінити телефони Galaxy, але я щиро вірю, що це може суттєво покращити пристрої Samsung. Можливо, це саме та іскра інновацій, на яку сподівалися користувачі", — підсумував автор статті.

Нагадаємо, Samsung розробляє новий пристрій для швидшої бездротової зарядки, який у 2026 році можуть отримати смартфони серії Galaxy S26.

