Смартфоны Xiaomi начнут деградировать и дорожать: эксперты раскрыли причину (фото)

По словам отраслевого источника, смартфоны могут подорожать на 14-42 доллара США, а также лишиться 1 ТБ памяти в среднем ценовом сегменте.

Стоимость памяти на продуктовые линейки в различных сегментах, предлагаемые Xiaomi, повысится. Согласно последним данным, цены на некоторые из доступных планшетов бренда были пересмотрены, что повлияет и на стоимость будущих смартфонов среднего сегмента в плане объема памяти, пишет xiaomitime.com.

По данным отраслевого блогера Digital Chat Station, цены на некоторые планшеты Xiaomi выросли на 14-42 доллара США. Этот шаг китайского производителя можно объяснить увеличением цен на компоненты памяти.

Сообщается, что другие производители смартфонов также собираются внести аналогичные изменения в существующие устройства среднего ценового сегмента, повысив цены на 14-42 доллара США. Микросхемы памяти, такие как LPDDR и NAND, стали важной частью стоимости материалов для смартфонов Android, особенно в сегменте, где больший объем памяти и оперативной памяти являются основными характеристиками.

Рост стоимости памяти подтолкнет производителей к пересмотру характеристик и ценообразования. Одним из наиболее очевидных последствий станет предполагаемая корректировка будущих продуктовых линеек. Появились сообщения о том, что некоторые новые смартфоны среднего класса, ожидаемые в 2026 году, полностью прекратят производство моделей с объемом памяти 1 ТБ. Хотя флагманские телефоны будут поддерживать варианты с большим объемом памяти, в сегменте среднего класса можно ожидать появления сбалансированных вариантов для контроля цен.

Смартфоны могут подорожать на 14-42 доллара США Фото: Jürgen Vielmeier

Такой подход дополнит стратегию Xiaomi по оптимизации аппаратных предложений таким образом, чтобы обеспечить устойчивость в любом сегменте продукции. В результате потребители не получат сверхбольшого объема памяти в телефонах среднего сегмента, но стабильной ценовой структуры в базовых вариантах.

Недавно проведенный компанией TrendForce анализ рынка выявил ключевой момент: ожидания повышения цен на память в начале 2026 года усиливают давление на производителей смартфонов, планшетов и ноутбуков. Поэтому бренды будут корректировать свои ценовые стратегии и пересматривать характеристики в бюджетных сегментах. Превосходство в ресурсах сохранится у ведущих брендов, обладающих лучшими возможностями цепочки поставок.

Изменения в ценах и объеме памяти их планшетов — это просто часть общеотраслевой тенденции. Однако потребители по-прежнему могут обновлять свои системные приложения с помощью HyperOSUpdates.com или через приложение MemeOS Enhancer, предлагаемое в Google Play Store, что предоставит им доступ к скрытым функциям их устройств Xiaomi и возможностям обновления систем.

Ранее мы писали о том, почему телефоны со временем начнут "тупеть". На рынке смартфонов начал проявляться глобальный дефицит оперативной памяти (RAM), вызванный стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ).