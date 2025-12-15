Конец смартфонов с 16 ГБ оперативной памяти: почему телефоны со временем начнут "тупеть"

На рынке смартфонов начал проявляться глобальный дефицит оперативной памяти (RAM), вызванный стремительным развитием искусственного интеллекта (ИИ).

Ожидается, что дефицит чипов памяти продлится несколько лет. В связи с этим в 2026 году варианты смартфонов с 16 ГБ оперативной памяти больше не будут доступны, и компании могут начать повторно выпускать модели с 4 ГБ оперативной памяти, утверждает южнокорейский инсайдер Lanzuk.

По словам информатора, отрасль смартфонов движется в сторону повышения цен и снижения технических характеристик. Относительно оперативной памяти, он публикует следующий прогноз:

модели с 16 ГБ памяти исчезнут (за исключением отдельных моделей);

количество моделей с 12 ГБ уменьшится более чем на 40%;

количество моделей с 4/6 ГБ увеличится.

Как отмечает Gadgets 360, причиной этого глобального дефицита оперативной памяти является искусственный интеллект. Поскольку рынок ИИ стремительно растет, крупные компании, такие как OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft и другие, масштабируют свою деятельность

Эксперты объясняют, что производители чипов памяти предоставляют приоритет компаниям, занимающимся искусственным интеллектом, поскольку они готовы платить более высокую цену. Между тем более чувствительный рынок потребительских технологий страдает от нехватки этих компонентов.

Генеральный директор iQOO India Нипун Марья рассказал, что цены на компоненты памяти выросли на 60% в период с сентября по ноябрь. Цены на оперативную память сейчас настолько высоки, что некоторые магазины не печатают ценники.

Напомним, следующий флагманский смартфон Samsung Galaxy S26 может получить ту же конфигурацию камеры, что и предыдущий Samsung Galaxy S25, однако его цена, вероятно, все равно возрастет из-за подорожания чипов памяти.

Фокус также сообщал, что подорожание чипов памяти сильнее всего ударит по бюджетным смартфонам. Высокий спрос на серверы для ИИ вынуждает производителей чипов дорогой памяти HBM и корпоративной DDR5, из-за чего выпуск более старой и дешевой памяти DDR4 для недорогих телефонов сокращается.