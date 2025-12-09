Подорожание памяти сильнее всего ударит по бюджетным смартфонам: вот причины

На рынке смартфонов начального уровня ожидается трудный период. Из-за дефицита компонентов и взрывного роста цен на чипы памяти производители будут вынуждены повышать ценники или урезать технические характеристики устройств.

Аналитическое агентство TrendForce сообщает, что складские запасы микросхем у вендоров упали ниже критической отметки, которой хватит менее чем на четыре недели работы, хотя нормой считается резерв на 8–10 недель.

Причины кризиса и цифры

Главным виновником ситуации стал бум искусственного интеллекта. Высокий спрос на серверы для ИИ заставляет производителей чипов (таких как Samsung и SK Hynix) переориентировать производственные линии на выпуск дорогой памяти HBM и корпоративной DDR5. Из-за этого выпуск более старой и дешевой памяти DDR4, которая используется в бюджетных смартфонах, сокращается.

Это привело к резкому скачку цен. По данным отчета, стоимость чипа оперативной памяти DDR4x объемом 4 ГБ выросла с начала года с 7 до 30 долларов (рост в 4–5 раз). Флеш-память eMMC на 64 ГБ подорожала с 3,2 до 8 долларов. Поскольку память составляет 10–15% от общей стоимости компонентов смартфона (BOM), ожидается, что себестоимость гаджетов в 2025 году вырастет на 8–10%.

Меньше гигабайт за те же деньги

Чтобы удержать цены на привычном для покупателей уровне, брендам придется идти на компромиссы. Аналитики прогнозируют "откат" в характеристиках: если раньше стандартом для среднего класса становились конфигурации 12/512 ГБ, то теперь производители могут вернуться к более скромным 8/256 ГБ. Тренд на ежегодное удвоение памяти, к которому привыкли пользователи, вероятно, прервется.

Ситуация усугубляется тем, что дешевые запасы компонентов закончатся к первому кварталу 2026 года. После этого компаниям придется закупать детали по новым, завышенным прайсам. Президент Xiaomi Лу Вейбинг ранее предупреждал, что дефицит может подтолкнуть цены на смартфоны вверх.

На фоне ухода главных игроков отрасли в премиум-сегмент, китайские чипмейкеры пытаются заполнить нишу бюджетной памяти. Компании вроде GigaDevice и Montage Technology ускоряют разработки и наращивают производство LPDDR4X и SSD, чтобы удовлетворить спрос на комплектующие для недорогих 4G и 5G смартфонов. Однако пока дисбаланс спроса и предложения сохраняется, и именно покупателям недорогих гаджетов придется ощутить это на себе.

