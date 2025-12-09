Подорожчання пам'яті найсильніше вдарить по бюджетних смартфонах: ось причини

На ринку смартфонів початкового рівня очікується важкий період. Через дефіцит компонентів і вибухове зростання цін на чіпи пам'яті виробники будуть змушені підвищувати цінники або урізати технічні характеристики пристроїв.

Аналітичне агентство TrendForce повідомляє, що складські запаси мікросхем у вендорів впали нижче за критичну позначку, якої вистачить менш ніж на чотири тижні роботи, хоча нормою вважається резерв на 8-10 тижнів.

Причини кризи та цифри

Головним винуватцем ситуації став бум штучного інтелекту. Високий попит на сервери для ШІ змушує виробників чіпів (таких як Samsung і SK Hynix) переорієнтувати виробничі лінії на випуск дорогої пам'яті HBM і корпоративної DDR5. Через це випуск старішої і дешевшої пам'яті DDR4, яка використовується в бюджетних смартфонах, скорочується.

Це призвело до різкого стрибка цін. За даними звіту, вартість чіпа оперативної пам'яті DDR4x об'ємом 4 ГБ зросла з початку року з 7 до 30 доларів (зростання в 4-5 разів). Флеш-пам'ять eMMC на 64 ГБ подорожчала з 3,2 до 8 доларів. Оскільки пам'ять становить 10-15% від загальної вартості компонентів смартфона (BOM), очікується, що собівартість гаджетів у 2025 році зросте на 8-10%.

Смартфон Xiaomi (ілюстративне фото) Фото: gsmarena.com

Менше гігабайт за ті самі гроші

Щоб утримати ціни на звичному для покупців рівні, брендам доведеться йти на компроміси. Аналітики прогнозують "відкат" у характеристиках: якщо раніше стандартом для середнього класу ставали конфігурації 12/512 ГБ, то тепер виробники можуть повернутися до скромніших 8/256 ГБ. Тренд на щорічне подвоєння пам'яті, до якого звикли користувачі, ймовірно, перерветься.

Ситуація ускладнюється тим, що дешеві запаси компонентів закінчаться до першого кварталу 2026 року. Після цього компаніям доведеться закуповувати деталі за новими, завищеними прайсами. Президент Xiaomi Лу Вейбінг раніше попереджав, що дефіцит може підштовхнути ціни на смартфони вгору.

На тлі відходу головних гравців галузі в преміум-сегмент, китайські чіпмейкери намагаються заповнити нішу бюджетної пам'яті. Компанії на кшталт GigaDevice і Montage Technology прискорюють розробки і нарощують виробництво LPDDR4X і SSD, щоб задовольнити попит на комплектуючі для недорогих 4G і 5G смартфонів. Однак поки дисбаланс попиту і пропозиції зберігається, і саме покупцям недорогих гаджетів доведеться відчути це на собі.

Раніше повідомлялося, що смартфони iPhone скоро сильно подорожчають. Майбутні моделі iPhone, починаючи з лінійки iPhone 18 у 2026 році, можуть значно подорожчати. Причина — різке зростання вартості виробництва нового покоління процесорів Apple A20, які будуть виготовлятися за 2-нанометровим техпроцесом.