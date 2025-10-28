Смартфони iPhone скоро сильно подорожчають: коли і чому це станеться (фото)

Майбутні моделі iPhone, починаючи з лінійки iPhone 18 у 2026 році, можуть значно подорожчати. Причина — різке зростання вартості виробництва нового покоління процесорів Apple A20, які будуть виготовлятися за 2-нанометровим техпроцесом.

Перехід на покращений техпроцес обіцяє потужний стрибок у продуктивності та енергоефективності. Але за це, судячи з усього, доведеться заплатити кінцевим споживачам, пише MacRumors з посиланням на China Times.

На 50% дорожче

Головний партнер Apple з виробництва чіпів, компанія TSMC, вже повідомила своїх клієнтів, що вартість виробництва 2-нанометрових процесорів буде щонайменше на 50% вищою, ніж у нинішніх 3-нм. Це пов'язано з колосальними капітальними витратами на нове обладнання і відсутністю знижок на ранніх етапах, поки виробництво ще не вийшло на повну потужність.

За прогнозами постачальників, ціна одного флагманського 2-нм чіпа може досягти $280. Для порівняння, вартість чипа A18 у нинішньому поколінні оцінюють приблизно в $45.

Чип Apple A20 (ілюстративне фото) Фото: macrumors.com

Що це означає для цін iPhone

Процесор стане найдорожчим компонентом в iPhone, обігнавши навіть систему камер. Якщо Apple не захоче жертвувати своїм прибутком, їй доведеться перекласти ці витрати на покупців.

Для розуміння масштабу: зараз чип становить близько 10% від загальної вартості всіх компонентів і всього 5-6% від роздрібної ціни смартфона. Якщо його ціна зросте в кілька разів, це неминуче призведе до значного подорожчання пристрою.

Є ймовірність, що Apple піде на сегментацію, щоб стримати зростання цін на базові моделі. Ще минулого року відомий аналітик Мінг-Чі Куо попереджав, що через високу вартість не всі моделі iPhone 18 можуть отримати новий 2-нанометровий процесор.

Найімовірніше, чип A20 дістанеться тільки старшим моделям — iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max, тоді як базовий iPhone 18 може отримати або здешевлену версію нового чипа, або торішній процесор. Але навіть у цьому разі подорожчання Pro-моделей виглядає практично неминучим.

Раніше Фокус докладніше розповідав, які переваги дасть перший у світі 2-нанометровий чип для iPhone 18. Згідно з витоком даних, майбутній iPhone 18 працюватиме на основі процесора A20. З чуток, iPhone 2026 і 2027 років використовуватимуть новий метод пакування чипа, який замінить оригінальне пакування InFo на WMCM. Об'єм пам'яті також буде збільшено до 12 ГБ