iPhone 18 використовуватиме перший у світі 2-нанометровий чип: що це дасть

Згідно з витоком даних, майбутній iPhone 18 працюватиме на основі процесора A20.

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За чутками, iPhone 2026 і 2027 років використовуватимуть новий метод пакування чипа, який замінить оригінальне пакування InFo на WMCM. Обсяг пам'яті також буде збільшено до 12 ГБ, пише Tom's Guide.

InFo і WMCM позначають Integrated Fan-Out packing і Water-Level Multi-Chip Module packing. Різниця між ними в тому, що InFo дає змогу інтегрувати компоненти в упаковці. Тут основна увага приділяється упаковці з одним кристалом, а пам'ять підключається до основної системи на кристалі.

Тим часом, WMCM об'єднує кілька компонентів в одному корпусі. Це означає, що ви можете мати складніші системи, де CPU, GPU, DRAM та інші частини розміщені в одному корпусі, який може бути встановлений вертикально або поруч. Передбачається, що це буде більш гнучке компонування.

Що ж до номенклатури 2 нанометри і 3 нанометри, то вона стосується архітектури чипа. Що менше число, то менші транзистори можуть бути в чипах. Що менший транзистор, то більше можна запхнути в чип. Загалом це сприяє підвищенню обчислювальної потужності, швидкості й ефективності.

Apple одержима створенням дедалі тонших пристроїв. Виробництво WMCM натякає на спосіб компанії наблизитися до iPhone 17 Air або, можливо, навіть iPhone 18 Air.

Тоді як iPhone 17, як передбачалося, буде оснащений 2-нм чіпом, нещодавно аналітик ланцюжка постачань Мінг-Чі Куо повідомив, що iPhone наступного покоління отримає "покращений" 3-нанометровий процесор. Він також сказав, що тільки моделі iPhone 18 Pro 2026 року отримають 2-нм чип наступного покоління, здебільшого через проблеми з вартістю.

Із повідомлення інсайдера MPCE незрозуміло, чи буде 2-нм система на кристалі доступна у всіх моделях iPhone 18 чи тільки в моделях Pro, як пророкує Куо.

Повідомляється, що партнер Apple з виробництва чипів, компанія TSMC, почне виробництво 2-нм процесорів у 2025 році, тож очікується, що Apple стане першою компанією, яка застосує цю архітектуру в смартфоні.

Імовірно, MPCE — доволі надійне джерело витоків, яке передбачило правильні чипи в серії iPhone 15 і повідомило, що Apple розробить серверний процесор з ШІ спільно з TSMC.

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