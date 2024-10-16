iPhone 18 будет использовать первый в мире 2-нанометровый чип: что это даст

Согласно утечке данных, предстоящий iPhone 18 будет работать на основе процессора A20.

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Согласно слухам, iPhone 2026 и 2027 годов будут использовать новый метод упаковки чипа, которая заменит оригинальную упаковку InFo на WMCM. Объем памяти также будет увеличен до 12 ГБ, пишет Tom’s Guide.

InFo и WMCM обозначают Integrated Fan-Out packing и Water-Level Multi-Chip Module packing. Разница между ними в том, что InFo позволяет интегрировать компоненты в упаковке. Здесь основное внимание уделяется упаковке с одним кристаллом, а память подключается к основной системе на кристалле.

Между тем, WMCM объединяет несколько компонентов в одном корпусе. Это означает, что вы можете иметь более сложные системы, где CPU, GPU, DRAM и другие части находятся в одном корпусе, который может быть установлен вертикально или бок о бок. Предполагается, что это будет более гибкая компоновка.

Что касается номенклатуры 2 нанометра и 3 нанометра, то она относится к архитектуре чипа. Чем меньше число, тем меньше транзисторы могут быть в чипах. Чем меньше транзистор, тем больше можно впихнуть в чип. В целом, это приводит к повышению вычислительной мощности, скорости и эффективности.

Apple одержима созданием все более тонких устройств. Производство WMCM намекает на способ компании приблизиться к слухам об iPhone 17 Air или, возможно, даже об iPhone 18 Air.

В то время как iPhone 17, как предполагалось, будет оснащен 2-нм чипом, недавно аналитик цепочки поставок Минг-Чи Куо сообщил, что iPhone следующего поколения получит "улучшенный" 3-нанометровый процессор. Он также сказал, что только модели iPhone 18 Pro 2026 года получат 2-нм чип следующего поколения, в основном из-за проблем со стоимостью.

Из сообщения инсайдера MPCE неясно, будет ли 2-нм система на кристалле доступна во всех моделях iPhone 18 или только в моделях Pro, как предсказывает Куо.

Сообщается, что партнер Apple по производству чипов, компания TSMC, начнет производство 2-нм процессоров в 2025 году, и ожидается, что Apple станет первой компанией, которая применит эту архитектуру в смартфоне.

Предположительно, MPCE — довольно надежный источник утечек, предсказавший правильные чипы в серии iPhone 15 и сообщивший, что Apple разработает серверный процессор с ИИ совместно с TSMC.

Напомним, эксперты назвали 11 функций, которые для этого стоит отключить или вовсе удалить, чтобы увеличить время работы аккумулятора Android-устройства.