Стоит ли переплачивать: названы смартфоны, которые собирают на одних заводах с iPhone

Компания Foxconn, ранее известная как Hon Hai Technology Group, собирает смартфоны Google и Apple, а также ряд других видов техники для различных компаний.

Foxconn базируется на Тайване и имеет производственные мощности в 24 странах, включая основные центры в Китае, Индии, Вьетнаме, Мексике и даже США. Ее штат насчитывает около 900 000 сотрудников по всему миру, пишет Android Authority.

Компания не только собирает iPhone, но и несколько других продуктов бренда, включая MacBook и iPad. Apple достаточно открыто рассказывает о своем партнерстве с Foxconn и даже указывает ее как одного из своих поставщиков на своем вебсайте.

Смарфоны Google Pixel Фото: Android Authority

В свою очередь Google никогда официально не подтверждала, что смартфоны Pixel собираются Foxconn, но некоторые факты указывают на то, что эти две компании работают вместе. Например, высокопоставленный индийский политик в прошлом году сказал журналистам, что Google сотрудничает с Foxconn для производства своих телефонов Pixel в Индии.

Кроме Google и Apple, компания Foxconn сотрудничает с рядом других производителей электроники:

собирает игровые консоли Xbox и PlayStation, а также Nintendo Switch;

производит электронные книги Kindle для Amazon;

занимается разработкой конкретных компьютерных продуктов для ведущих мировых брендов.

Как на самом деле изготавливаются смартфоны

Как объясняют в издании, ни Google, ни Apple не имеют собственных заводов, поэтому они нанимают специализированные компании, которые предлагают услуги по производству электроники (EMS). Однако эти компании нельзя назвать "производителями" смартфонов.

Все отдельные детали, из которых состоит телефон, изготавливаются различными специализированными компаниями. Задача EMS заключается в создании конечного продукта путем его сборки. Именно такую роль выполняет Foxconn для Google, ни Apple.

"Если взять, например, такой телефон, как Pixel 10, дисплей изготовлен Samsung, специализированная система на кристалле (SOC) изготовлена TSMC, защитное стекло — Corning и тому подобное. Все эти компоненты поставляются поставщику EMS, который затем точно собирает их в готовый продукт в соответствии со спецификациями клиента", — пояснили авторы статьи.

