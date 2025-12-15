Чи варто переплачувати: названо смартфони, які збирають на одних заводах з iPhone

Компанія Foxconn, раніше відома як Hon Hai Technology Group, збирає смартфони Google та Apple, а також низку інших видів техніки для різних компаній.

Foxconn базується на Тайвані та моє виробничі потужності у 24 країнах, включаючи основні центри в Китаї, Індії, В'єтнамі, Мексиці та навіть США. ЇЇ штат налічує близько 900 000 співробітників по всьому світу, пише Android Authority.

Компанія не лише збирає iPhone, але й кілька інших продуктів бренду, включаючи MacBook та iPad. Apple досить відкрито розповідає про своє партнерство з Foxconn і навіть вказує її як одного зі своїх постачальників на своєму вебсайті.

Смарфони Google Pixel Фото: Android Authority

Своєю чергою Google ніколи офіційно не підтверджувала, що смартфони Pixel збираються Foxconn, але деякі факти вказують на те, що ці дві компанії працюють разом. Наприклад, високопоставлений індійський політик минулого року сказав журналістам, що Google співпрацює з Foxconn для виробництва своїх телефонів Pixel в Індії.

Окрім Google та Apple, компанія Foxconn співпрацює з низкою інших виробників електроніки:

збирає ігрові консолі Xbox та PlayStation, а також Nintendo Switch;

виготовляє електронні книги Kindle для Amazon;

займається розробкою конкретних комп'ютерних продуктів для провідних світових брендів.

Як насправді виготовляються смартфони

Як пояснюють у виданні, ні Google, ні Apple не мають власних заводів, тому вони наймають спеціалізовані компанії, які пропонують послуги з виробництва електроніки (EMS). Однак ці компанії не можна назвати "виробниками" смартфонів.

Усі окремі деталі, з яких складається телефон, виготовляються різними спеціалізованими компаніями. Завдання EMS полягає у створенні кінцевого продукту шляхом його складання. Саме таку роль виконує Foxconn для Google, ні Apple.

"Якщо взяти, наприклад, такий телефон, як Pixel 10, дисплей виготовлений Samsung, спеціалізована система на кристалі (SOC) виготовлена TSMC, захисне скло — Corning тощо. Усі ці компоненти постачаються постачальнику EMS, який потім точно збирає їх у готовий продукт відповідно до специфікацій клієнта", — пояснили автори статті.

Нагадаємо, оновлення Android за листопад та грудень помітно покращили продуктивність та швидкість роботи смартфонів Google Pixel 10, наблизивши їх до iPhone та Samsung.

Фокус також повідомляв, що Компанія Samsung Display планує наступного року випустити близько 11 мільйонів OLED-дисплеїв для майбутніх складних телефонів Apple.