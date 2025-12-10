iPhone вже не той: нові смартфони будуть випускатися за технологією конкурента

Компанія Samsung Display планує наступного року випустити близько 11 мільйонів OLED-дисплеїв для майбутніх складних телефонів Apple.

Враховуючи, що компоненти зазвичай виробляються у більших кількостях, ніж готова продукція, Apple може випустити приблизно в 10 мільйонів складних iPhone. Про це пише інсайдер Jukan05 на своїй сторінці в X.

За словами джерел, хоча для Apple це буде перший смартфон в подібному формфакторі, компанія оптимістично налаштована щодо реакції ринку.

"В Apple багато лояльних клієнтів", — сказав представник галузі.

Як зазначає інсайдер, складний iPhone описується як пристрій "книжкового типу". Він має 7,58-дюймовий внутрішній екран та 5,35-дюймовий зовнішній дисплей.

Згідно з чутками, інженерам вдалося покращити складку, яка досі була слабким місцем складаних смартфонів. Також повідомляється, що будуть застосовані нові технології дисплеїв, яких раніше не було в iPhone, такі як Color Filter on Encapsulation (COE) та Under Display Camera (UDC).

COE — це технологія, яка інтегрує поляризатор у панель, щоб зменшити товщину панелі та покращити яскравість дисплея. Своєю чергою UDC допомагає реалізувати справжній повноекранний режим, приховуючи камеру під дисплеєм.

За даними дослідницької компанії Omdia, поставки складних OLED-дисплеїв наступного року зростуть на 40%. Також прогнозується, що рівень проникнення складних OLED-дисплеїв на загальний ринок OLED зросте з 2,2% до 3,0%.

Нагадаємо, в третьому кварталі 2025 року ринок складних смартфонів встановив новий рекорд за обсягом поставок, зокрема, за рахунок успіху моделі Samsung Galaxy Z Fold 7.

Фокус також повідомляв, що підрозділ Samsung Device Solutions відмовився підписувати довгострокову угоду про постачання оперативної пам'яті для телефонів Samsung Galaxy.