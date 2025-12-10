iPhone уже не тот: новые смартфоны будут выпускаться по технологии конкурента

Компания Samsung Display планирует в следующем году выпустить около 11 миллионов OLED-дисплеев для будущих складных телефонов Apple.

Учитывая, что компоненты обычно производятся в больших количествах, чем готовая продукция, Apple может выпустить примерно в 10 миллионов складных iPhone. Об этом пишет инсайдер Jukan05 на своей странице в X.

По словам источников, хотя для Apple это будет первый смартфон в подобном формфакторе, компания оптимистично настроена относительно реакции рынка.

"У Apple много лояльных клиентов", — сказал представитель отрасли.

Как отмечает инсайдер, складной iPhone описывается как устройство "книжного типа". Он имеет 7,58-дюймовый внутренний экран и 5,35-дюймовый внешний дисплей.

Согласно слухам, инженерам удалось улучшить складку, которая до сих пор была слабым местом складных смартфонов. Также сообщается, что будут применены новые технологии дисплеев, которых ранее не было в iPhone, такие как Color Filter on Encapsulation (COE) и Under Display Camera (UDC).

Відео дня

Важно

Забудьте об iPhone и Samsung: эксперты протестировали смартфон, который догоняет флагманы

COE — это технология, которая интегрирует поляризатор в панель, чтобы уменьшить толщину панели и улучшить яркость дисплея. В свою очередь UDC помогает реализовать настоящий полноэкранный режим, скрывая камеру под дисплеем.

По данным исследовательской компании Omdia, поставки складных OLED-дисплеев в следующем году вырастут на 40%. Также прогнозируется, что уровень проникновения складных OLED-дисплеев на общий рынок OLED вырастет с 2,2% до 3,0%.

Напомним, в третьем квартале 2025 года рынок складных смартфонов установил новый рекорд по объему поставок, в частности, за счет успеха модели Samsung Galaxy Z Fold 7.

Фокус также сообщал, что подразделение Samsung Device Solutions отказалось подписывать долгосрочное соглашение о поставках оперативной памяти для телефонов Samsung Galaxy.