Складные смартфоны вдруг стали популярны: что за бренд побил все рекорды продаж (фото)

В третьем квартале 2025 года рынок складных смартфонов неожиданно установил новый рекорд по объему поставок. Главным драйвером этого роста стала компания Samsung за счет успеха модели Galaxy Z Fold 7.

По данным аналитиков Counterpoint Research, Samsung заняла доминирующую долю в 64% от всех мировых поставок складных устройств, показав рост почти на треть (32%) за год. Популярность актуального флагмана объясняется не только маркетингом, но и реальными улучшениями: смартфон стал тоньше, легче, а складка на экране — практически незаметной.

Компания Huawei заняла второе место и лишь 15% рынка. На третьем строчке закрепилась Motorola, которая благодаря удачной линейке Razr 60 смогла обойти Honor. Самым быстрорастущим брендом стал Vivo с долей 4%, увеличивший отгрузки на 67%. А вот у Xiaomi дела идут неважно: компания потеряла свыше половины своей доли, опустившись на шестое место с показателем всего 2%.

Samsung Galaxy Z Fold 7 и Pixel 9 Pro Fold Фото: Android Central

Хотя складные смартфоны все еще занимают нишевую долю в 2,5% от всего рынка мобильных телефонов, аналитики прогнозируют взрывной рост в 2026 году. Основной причиной должен стать долгожданный выход на рынок компании Apple со своим складным iPhone.

В ответ на это Samsung уже играет на опережение, выпустив недавно первую партию своего первого трехстворчатого смартфона Galaxy Z TriFold. Компания стремится закрепить за собой статус технологического лидера еще до того, как конкуренция обострится.

