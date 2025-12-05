Складні смартфони раптом стали популярними: що за бренд побив усі рекорди продажів (фото)

У третьому кварталі 2025 року ринок складних смартфонів несподівано встановив новий рекорд за обсягом поставок. Головним драйвером цього зростання стала компанія Samsung за рахунок успіху моделі Galaxy Z Fold 7.

За даними аналітиків Counterpoint Research, Samsung зайняла домінуючу частку в 64% від усіх світових поставок складних пристроїв, показавши зростання майже на третину (32%) за рік. Популярність актуального флагмана пояснюється не тільки маркетингом, а й реальними поліпшеннями: смартфон став тоншим, легшим, а складка на екрані — практично непомітною.

Компанія Huawei посіла друге місце і лише 15% ринку. На третьому рядку закріпилася Motorola, яка завдяки вдалій лінійці Razr 60 змогла обійти Honor. Найбільш швидкозростаючим брендом став Vivo з часткою 4%, який збільшив відвантаження на 67%. А ось у Xiaomi справи йдуть не дуже добре: компанія втратила понад половину своєї частки, опустившись на шосте місце з показником лише 2%.

Samsung Galaxy Z Fold 7 і Pixel 9 Pro Fold Фото: Android Central

Хоча складні смартфони все ще займають нішеву частку в 2,5% від усього ринку мобільних телефонів, аналітики прогнозують вибухове зростання в 2026 році. Основною причиною має стати довгоочікуваний вихід на ринок компанії Apple зі своїм складним iPhone.

У відповідь на це Samsung вже грає на випередження, випустивши нещодавно першу партію свого першого тристулкового смартфона Galaxy Z TriFold. Компанія прагне закріпити за собою статус технологічного лідера ще до того, як конкуренція загостриться.

Раніше повідомлялося, що смартфони Samsung оновляться по-крупному. У мережі з'явився список змін майбутнього апдейту One UI 8.5 для смартфонів і планшетів Samsung. Реліз очікується на початку 2026 року разом із лінійкою Galaxy S26. Система принесе масу корисних поліпшень: від розумного голосового помічника до просунутого захисту даних.