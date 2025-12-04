Смартфони Samsung оновляться по-крупному: розсекречено зручні функції One UI 8.5

У мережі з'явився список змін майбутнього апдейту One UI 8.5 для смартфонів і планшетів Samsung. Реліз очікується на початку 2026 року разом із лінійкою Galaxy S26. Система принесе масу корисних поліпшень: від розумного голосового помічника до просунутого захисту даних.

Дизайн системи загалом залишиться колишнім, але з деякими запозиченнями зі "скляного" стилю Apple. Основний акцент зроблено на функціональність і зручність повсякденної експлуатації, пише 9to5Google.

Розумний помічник і фото

Голосовий асистент Bixby стане набагато кмітливішим. Тепер з ним можна буде спілкуватися природною мовою, не підбираючи спеціальні команди. Він навчився краще розуміти контекст і знаходити потрібні налаштування, навіть якщо ви не знаєте їхньої точної назви. Крім того, історія діалогів з асистентом тепер зберігається і доступна в бічній панелі програми.

Оновили функцію Photo Assist. Тепер можна генерувати ШІ-зображення безперервно, пробуючи різні стилі та налаштування, не зберігаючи кожен проміжний результат. Усі варіанти зберігаються в історії, звідки потім можна вибрати найкращий.

Екосистема та зв'язок

Samsung продовжує щільніше інтегрувати свої гаджети між собою. Нова функція "Загальний доступ до сховища" дає змогу бачити файли з усіх ваших пристроїв Samsung (телефонів, планшетів, ПК) в одному додатку "Мої файли". Більш того, доступ до файлів телефону тепер можна отримати навіть з телевізора Samsung.

Опція Auracast стане зручнішою. Можна ввімкнути трансляцію музики на кілька навушників, і в цьому ж меню керувати прослуховуванням. А для швидкої передачі файлів через Quick Share додали захист від спаму: можна дозволити приймання файлів тільки від своїх пристроїв.

Здоров'я та безпека

Додаток Samsung Health стане інформативнішим. У щотижневих звітах тепер будуть враховуватися дані про прийом ліків і сеанси медитації. Власники Galaxy Watch зможуть запускати медитації прямо з годинника і навіть вимірювати рівень антиоксидантів (для Watch8 і Watch Ultra).

У плані безпеки з'явилася функція "Захист від крадіжки", яка автоматично блокує екран після кількох невдалих спроб розблокування.

Зручність у дрібницях

Безліч дрібних, але приємних змін торкнулося інтерфейсу. Меню батареї перемалювали для наочності, додавши гнучкі налаштування енергозбереження. Калькулятор тепер сам пропонує вставити скопійовані цифри і формули. Будильник навчився показувати погоду на тлі під час спрацьовування, а віджет погоди для робочого столу тепер відображає графік опадів і рівень пилку.

У режимі DeX (підключення смартфона до монітора для використання ОС Android у стилі інтерфейсу Windows) вікна додатків тепер запам'ятовують свій розмір і положення. А панель швидких налаштувань стала повністю кастомізованою: можна додавати, видаляти і міняти місцями будь-які перемикачі.

