Найшвидші смартфони Samsung: топ 3 моделі з потужним процесором (фото)

У 2025 році компанія Samsung оновила лінійку своїх пристроїв, оснастивши їх передовими чипсетами. Помітна різноманітність платформ — від новітніх рішень Qualcomm до власних розробок Exynos, які стали вельми конкурентоспроможними.

Фокус зібрав найпродуктивніші моделі Samsung, які впораються з будь-якими завданнями: від важких ігор до обробки відео та роботи в режимі DeX.

Samsung Galaxy S25

Базовий флагман 2025 року позбувся проблеми різних чипів для різних країн. Тепер усі версії, включно з глобальною, працюють на найпотужнішому Snapdragon 8 Elite (спеціальна версія для Galaxy). Цей 3-нанометровий чип з графікою Adreno 830 забезпечує колосальний приріст швидкодії. І щоб отримати його можливості, необов'язково переплачувати за Ultra-версію, в якій SoC не відрізняється.

Samsung Galaxy S25 Фото: gsmarena.com

Смартфон отримав компактний 6,2-дюймовий LTPO AMOLED екран з яскравістю до 2600 ніт, захист IP68 і повний набір флагманських камер з 3-кратним оптичним зумом. Приємний бонус — підтримка Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4.

Samsung Galaxy S25 FE

"Народний флагман" бренду став ще ближчим до старшої лінійки. На відміну від торішньої моделі з урізаним чипом, S25 FE отримав повноцінний процесор Exynos 2400 — той самий, що стояв у лінійці S24. Це забезпечує відмінну продуктивність і підтримку всіх функцій Galaxy AI.

Samsung Galaxy S25 FE Фото: gsmarena.com

Апарат оснащений великим 6,7-дюймовим дисплеєм, батареєю на 4900 мАг зі швидкою зарядкою 45 Вт (як у S25+), корпусом зі скла та алюмінію. Камери теж на рівні: основний модуль на 50 Мп, телефото з 3-кратним зумом і "надширик".

Samsung Galaxy Z Flip 7

Нова "розкладачка" перейшла на чіп власної розробки — Exynos 2500. Це перший 3-нанометровий процесор Samsung з 10 ядрами, який показує чудові результати, особливо в графіку і трасуванні променів.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Фото: zdnet.com

Z Flip 7 отримав збільшений зовнішній екран на 4,1 дюйма, батарею на 4300 мАг і тонший корпус. Смартфон тепер доступний з мінімум 256 ГБ пам'яті, що радує. Однак варто пам'ятати, що складні пристрої схильні до нагрівання і троттлінгу при тривалих навантаженнях.

Раніше повідомлялося, що новий флагманський смартфон Samsung Galaxy S26 стане ще потужнішим. У 2026 році Samsung випустить флагманську лінійку смартфонів Galaxy S26, і витоки інформації вже показують, наскільки вона буде кращою за Galaxy S25.