Самые быстрые смартфоны Samsung: топ-3 модели с мощным процессором (фото)

В 2025 году компания Samsung обновила линейку своих устройств, оснастив их передовыми чипсетам. Заметно разнообразие платформ — от новейших решений Qualcomm до собственных разработок Exynos, которые стали весьма конкурентоспособными.

Фокус собрал самые производительные модели Samsung, которые справятся с любыми задачами: от тяжелых игр до обработки видео и работы в режиме DeX.

Samsung Galaxy S25

Базовый флагман 2025 года избавился от проблемы разных чипов для разных стран. Теперь все версии, включая глобальную, работают на мощнейшем Snapdragon 8 Elite (специальная версия для Galaxy). Этот 3-нанометровый чип с графикой Adreno 830 обеспечивает колоссальный прирост быстродействия. И чтобы получить его возможности, необязательно переплачивать за Ultra-версию, в которой SoC не отличается.

Samsung Galaxy S25 Фото: gsmarena.com

Смартфон получил компактный 6,2-дюймовый LTPO AMOLED экран с яркостью до 2600 нит, защиту IP68 и полный набор флагманских камер с 3-кратным оптическим зумом. Приятный бонус — поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Samsung Galaxy S25 FE

"Народный флагман" бренда стал еще ближе к старшей линейке. В отличие от прошлогодней модели с урезанным чипом, S25 FE получил полноценный процессор Exynos 2400 — тот же, что стоял в линейке S24. Это обеспечивает отличную производительность и поддержку всех функций Galaxy AI.

Samsung Galaxy S25 FE Фото: gsmarena.com

Аппарат оснащен большим 6,7-дюймовым дисплеем, батареей на 4900 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт (как у S25+), корпусом из стекла и алюминия. Камеры тоже на уровне: основной модуль на 50 Мп, телефото с 3-кратным зумом и "сверхширик".

Samsung Galaxy Z Flip 7

Новая "раскладушка" перешла на чип собственной разработки — Exynos 2500. Это первый 3-нанометровый процессор Samsung с 10 ядрами, который показывает отличные результаты, особенно в графике и трассировке лучей.

Samsung Galaxy Z Flip 7 Фото: zdnet.com

Z Flip 7 получил увеличенный внешний экран на 4,1 дюйма, батарею на 4300 мАч и более тонкий корпус. Смартфон теперь доступен с минимум 256 ГБ памяти, что радует. Однако стоит помнить, что складные устройства склонны к нагреву и троттлингу при длительных нагрузках.

