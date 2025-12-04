Смартфоны Samsung обновятся по-крупному: рассекречены удобные функции One UI 8.5

В сети появился список изменений предстоящего апдейта One UI 8.5 для смартфонов и планшетов Samsung. Релиз ожидается в начале 2026 года вместе с линейкой Galaxy S26. Система принесет массу полезных улучшений: от умного голосового помощника до продвинутой защиты данных.

Дизайн системы в целом останется прежним, но с некоторыми заимствованиями из "стеклянного" стиля Apple. Основной упор сделан на функциональность и удобство повседневной эксплуатации, пишет 9to5Google.

Умный помощник и фото

Голосовой ассистент Bixby станет намного сообразительнее. Теперь с ним можно будет общаться естественным языком, не подбирая специальные команды. Он научился лучше понимать контекст и находить нужные настройки, даже если вы не знаете их точного названия. Кроме того, история диалогов с ассистентом теперь сохраняется и доступна в боковой панели приложения.

Обновили функцию Photo Assist. Теперь можно генерировать ИИ-изображения непрерывно, пробуя разные стили и настройки, не сохраняя каждый промежуточный результат. Все варианты сохраняются в истории, откуда потом можно выбрать лучший.

Экосистема и связь

Samsung продолжает плотнее интегрировать свои гаджеты между собой. Новая функция "Общий доступ к хранилищу" позволяет видеть файлы со всех ваших устройств Samsung (телефонов, планшетов, ПК) в одном приложении "Мои файлы". Более того, доступ к файлам телефона теперь можно получить даже с телевизора Samsung.

Опция Auracast станет удобнее. Можно включить трансляцию музыки на несколько наушников, и в этом же меню управлять прослушиванием. А для быстрой передачи файлов через Quick Share добавили защиту от спама: можно разрешить прием файлов только от своих устройств.

Здоровье и безопасность

Приложение Samsung Health станет информативнее. В еженедельных отчетах теперь будут учитываться данные о приеме лекарств и сеансах медитации. Владельцы Galaxy Watch смогут запускать медитации прямо с часов и даже измерять уровень антиоксидантов (для Watch8 и Watch Ultra).

В плане безопасности появилась функция "Защита от кражи", которая автоматически блокирует экран после нескольких неудачных попыток разблокировки.

Удобство в мелочах

Множество мелких, но приятных изменений коснулось интерфейса. Меню батареи перерисовали для наглядности, добавив гибкие настройки энергосбережения. Калькулятор теперь сам предлагает вставить скопированные цифры и формулы. Будильник научился показывать погоду на фоне во время срабатывания, а виджет погоды для рабочего стола теперь отображает график осадков и уровень пыльцы.

В режиме DeX (подключение смартфона к монитору для использования ОС Android в стиле интерфейса Windows) окна приложений теперь запоминают свой размер и положение. А панель быстрых настроек стала полностью кастомизируемой: можно добавлять, удалять и менять местами любые переключатели.

