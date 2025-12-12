Samsung погіршила камеру свого флагманського смартфону: про яку модель йдеться

Наступна серія флагманських смартфонів Samsung Galaxy S26 може отримати ту саму конфігурацію камери, що й попередній Samsung Galaxy S25.

Спочатку Samsung планувала оновити задні камери Galaxy S26, підвищивши його ціну. Однак з того часу компанія змінила свої плани, щоб зберегти ціну смартфона незмінною, пише The Elec з посиланням на інсайдера.

Використання старого модуля основної камери дозволить Samsung знизити виробничі витрати, утримавши ціну. За даними видання, на це рішення міг вплинути той факт, що Apple не підвищила ціну базового iPhone 17.

Важливо

Смартфони Samsung Galaxy зміняться назавжди: компанія наважилась на неочікуваний крок

Наразі Galaxy S25 оснащений основною камерою на 50 МП, надширококутною на 12 МП та телеоб'єктивом на 10 МП з 3-кратним збільшеним збільшенням. Якщо повідомлення інсайдерів правдиві, то будь-які покращення зображення у Galaxy S26 будуть досягнуті лише за рахунок потужнішого інтернет-процесора та удосконалення обробки.

Відео дня

Через рішення, прийняте в останню хвилину, Samsung зараз переробляє деякі компоненти своїх майбутніх флагманських телефонів. Це також призвело до затримки їх масового виробництва. Ймовірно, цього місяця у виробництво надійде лише S26 Ultra, тоді як виробництво базової моделі відкладено до початку наступного року.

При цьому джерела порталу в галузі прогнозують, що підвищення цін на серію Galaxy S26 від Samsung Electronics, заплановану на початок наступного року, буде неминучим. Це пов'язано з нещодавнім зростанням цін на напівпровідникові пристрої пам'яті.

Нагадаємо, Samsung Galaxy A16 5G увійшов в десятку найпопулярніших смартфонів в третьому кварталі 2025 року, зайнявши перше місце серед Android-пристроїв.

Фокус також повідомляв, що Samsung Display планує наступного року випустити близько 11 мільйонів OLED-дисплеїв для майбутніх складних телефонів Apple.