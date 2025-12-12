Samsung ухудшила камеру своего флагманского смартфона: о какой модели идет речь

Следующая серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 может получить ту же конфигурацию камеры, что и предыдущий Samsung Galaxy S25.

Изначально Samsung планировала обновить задние камеры Galaxy S26, повысив его цену. Однако с тех пор компания изменила свои планы, чтобы сохранить цену смартфона неизменной, пишет The Elec со ссылкой на инсайдера.

Использование старого модуля основной камеры позволит Samsung снизить производственные затраты, удержав цену. По данным издания, на это решение мог повлиять тот факт, что Apple не повысила цену базового iPhone 17.

Сейчас Galaxy S25 оснащен основной камерой на 50 МП, сверхширокоугольной на 12 МП и телеобъективом на 10 МП с 3-кратным увеличением. Если сообщения инсайдеров правдивы, то любые улучшения изображения в Galaxy S26 будут достигнуты только за счет более мощного интернет-процессора и усовершенствования обработки.

Из-за решения, принятого в последнюю минуту, Samsung сейчас перерабатывает некоторые компоненты своих будущих флагманских телефонов. Это также привело к задержке их массового производства. Вероятно, в этом месяце в производство поступит только S26 Ultra, тогда как производство базовой модели отложено до начала следующего года.

При этом источники портала в отрасли прогнозируют, что повышение цен на серию Galaxy S26 от Samsung Electronics, запланированную на начало следующего года, будет неизбежным. Это связано с недавним ростом цен на полупроводниковые устройства памяти.

Напомним, Samsung Galaxy A16 5G вошел в десятку самых популярных смартфонов в третьем квартале 2025 года, заняв первое место среди Android-устройств.

Фокус также сообщал, что Samsung Display планирует в следующем году выпустить около 11 миллионов OLED-дисплеев для будущих складных телефонов Apple.