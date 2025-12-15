Кінець смартфонів з 16 ГБ оперативної пам'яті: чому телефони згодом почнуть "тупішати"

На ринку смартфонів почав проявлятися глобальний дефіцит оперативної пам'яті (RAM), спричинений стрімким розвитком штучного інтелекту (ШІ).

Очікується, що дефіцит чипів пам’яті триватиме кілька років. У зв’язку з цим у 2026 році варіанти смартфонів із 16 ГБ оперативної пам'яті більше не будуть доступні, і компанії можуть почати повторно випускати моделі з 4 ГБ оперативної пам'яті, стверджує південнокорейський інсайдер Lanzuk.

За словами інформатора, галузь смартфонів рухається в бік підвищення цін та зниження технічних характеристик. Щодо оперативної пам’яті, він публікує наступний прогноз:

моделі з 16 ГБ пам'яті зникнуть (за винятком окремих моделей);

кількість моделей з 12 ГБ зменшиться на понад 40%;

кількість моделей з 4/6 ГБ збільшиться.

Як зазначає Gadgets 360, причиною цього глобального дефіциту оперативної пам'яті є штучний інтелект. Оскільки ринок ШІ стрімко зростає, великі компанії, такі як OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft та інші, масштабують свою діяльність

Експерти пояснюють, що виробники чипів пам'яті надають пріоритет компаніям, що займаються штучним інтелектом, оскільки вони готові платити вищу ціну. Тим часом більш чутливий ринок споживчих технологій потерпає від нестачі цих компонентів.

Генеральний директор iQOO India Ніпун Мар'я розповів, що ціни на компоненти пам'яті зросли на 60% у період з вересня по листопад. Ціни на оперативну пам'ять зараз настільки високі, що деякі магазини не друкують цінники.

Нагадаємо, наступний флагманський смартфон Samsung Galaxy S26 може отримати ту саму конфігурацію камери, що й попередній Samsung Galaxy S25, однак його ціна, ймовірно, все одно зросте через подорожчання чипів пам’яті.

Фокус також повідомляв, що подорожчання чипів пам'яті найсильніше вдарить по бюджетних смартфонах. Високий попит на сервери для ШІ змушує виробників чіпів дорогої пам'яті HBM і корпоративної DDR5, через що випуск старішої та дешевшої пам'яті DDR4 для недорогих телефонів скорочується.