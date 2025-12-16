Смартфони Xiaomi почнуть деградувати і дорожчати: експерти розкрили причину (фото)

За словами галузевого джерела, смартфони можуть подорожчати на 14-42 долари США, а також позбутися 1 ТБ пам'яті в середньому ціновому сегменті.

Вартість пам'яті на продуктові лінійки в різних сегментах, пропоновані Xiaomi, підвищиться. Згідно з останніми даними, ціни на деякі з доступних планшетів бренду були переглянуті, що вплине і на вартість майбутніх смартфонів середнього сегмента в плані обсягу пам'яті, пише xiaomitime.com.

За даними галузевого блогера Digital Chat Station, ціни на деякі планшети Xiaomi зросли на 14-42 долари США. Цей крок китайського виробника можна пояснити збільшенням цін на компоненти пам'яті.

Повідомляється, що інші виробники смартфонів також збираються внести аналогічні зміни в існуючі пристрої середнього цінового сегмента, підвищивши ціни на 14-42 долари США. Мікросхеми пам'яті, такі як LPDDR і NAND, стали важливою частиною вартості матеріалів для смартфонів Android, особливо в сегменті, де більший обсяг пам'яті та оперативної пам'яті є основними характеристиками.

Відео дня

Зростання вартості пам'яті підштовхне виробників до перегляду характеристик і ціноутворення. Одним з найбільш очевидних наслідків стане передбачуване коригування майбутніх продуктових лінійок. З'явилися повідомлення про те, що деякі нові смартфони середнього класу, очікувані в 2026 році, повністю припинять виробництво моделей з об'ємом пам'яті 1 ТБ. Хоча флагманські телефони будуть підтримувати варіанти з великим об'ємом пам'яті, в сегменті середнього класу можна очікувати появи збалансованих варіантів для контролю цін.

Смартфони можуть подорожчати на 14-42 долари США Фото: Jürgen Vielmeier

Такий підхід доповнить стратегію Xiaomi щодо оптимізації апаратних пропозицій таким чином, щоб забезпечити стійкість у будь-якому сегменті продукції. У результаті споживачі не отримають надвеликого обсягу пам'яті в телефонах середнього сегмента, але стабільної цінової структури в базових варіантах.

Нещодавно проведений компанією TrendForce аналіз ринку виявив ключовий момент: очікування підвищення цін на пам'ять на початку 2026 року посилюють тиск на виробників смартфонів, планшетів і ноутбуків. Тому бренди коригуватимуть свої цінові стратегії та переглядатимуть характеристики в бюджетних сегментах. Перевага в ресурсах збережеться у провідних брендів, що володіють найкращими можливостями ланцюжка поставок.

Зміни в цінах і обсязі пам'яті їхніх планшетів — це просто частина загальногалузевої тенденції. Однак споживачі, як і раніше, можуть оновлювати свої системні додатки за допомогою HyperOSUpdates.com або через застосунок MemeOS Enhancer, пропонований у Google Play Store, що надасть їм доступ до прихованих функцій їхніх пристроїв Xiaomi і можливостей оновлення систем.

Раніше ми писали про те, чому телефони з часом почнуть "тупіти". На ринку смартфонів почав проявлятися глобальний дефіцит оперативної пам'яті (RAM), викликаний стрімким розвитком штучного інтелекту (ШІ).