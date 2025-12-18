Є смартфон дешевший і кращий: що купити замість переоціненого Google Pixel 10 (фото)

Останнім часом бренди розробляють доступні бюджетні варіанти. У Google вони належать до серії "А", і вони виявляються нічим не гіршими порівняно з моделями преміум-класу, впевнені експерти з bgr.com.

Тоді виникає питання: у чому ж реальна різниця між телефоном базової моделі та телефоном серії "А"? Зазвичай існують невеликі відмінності в наборі функцій, довговічності, матеріалах, камерах або часі автономної роботи. Але хоча Google Pixel 10 — приголомшливий телефон, розумною покупкою буде придбання Pixel 9a — смартфона попереднього покоління, пише видання bgr.com.

Це, як і раніше, актуальний телефон, він має ту саму основну задню і надширококутну камери і надає доступ до функцій штучного інтелекту. Звісно, це крок назад за іншими параметрами, включно з матеріалами, обробкою, оперативною пам'яттю та швидкістю зарядки. Але для звичайних користувачів його можливостей — більш ніж достатньо.

Відео дня

Google Pixel 9a може бути на покоління старше, але він набагато дешевше, як і раніше, отримує 6 років оновлень програмного забезпечення і безпеки і не є серйозним кроком вперед. У нього менш потужний процесор і менше оперативної пам'яті, ніж у флагманських Pixel, але це як і раніше потужний телефон. Скляна задня панель також була замінена на пластикову, але ви, найімовірніше (і повинні), у будь-якому разі мати захисний чохол на будь-якому пристрої.

Смартфон Google Pixel 9a Фото: wired.com

Його екран трохи менш яскравий, але більш ніж достатній для найяскравіших умов, і він має лише систему подвійної задньої камери, порівняно з системою потрійної задньої камери Pixel 10. А ось основна та надширококутна камери мають однакову роздільну здатність — 48 Мп та 13 Мп відповідно. Не вистачає лише телеоб'єктива на 10,8 МП від дорожчого побратима.

Нарешті, він також має багато з тих самих функцій штучного інтелекту, хоча чип Tensor G5 у Pixel 10 може обробляти потужнішу обробку ШІ, ніж чип Tensor G4 у Pixel 9a. Однак, якщо ви використовуєте функції ШІ економно, для вас це може не мати значення.

Швидкість заряджання також повільніша. Pixel 9a підтримує дротову зарядку потужністю 23 Вт і тільки бездротову зарядку потужністю 7,5 Вт. Pixel 10 підтримує дротову потужність 30 Вт і бездротову потужність 15 Вт через Qi2. З будь-яким телефоном ви отримаєте акумулятор на весь день.

Смартфони лінійки Google Pixel 10 Фото: Mashable

"Незалежно від того, яке покоління телефону Pixel ви виберете, ви знайдете варіант серії "А" замість флагманського або навіть інших дешевих телефонів Android. Він коштує набагато дешевше, за винятком незначних змін у функціях, обчислювальній потужності, камерах і дизайні. Більшість людей, які цінують ці оновлення, найімовірніше, витратять додаткові гроші на телефон професійного рівня, а не на основний, оскільки вони забезпечують суттєвіші оновлення", — підкреслюють експерти.

Передбачається, що Google випустить варіант Pixel 10a десь у березні 2026 року, якщо компанія дотримуватиметься свого звичайного графіка. Деякі очікування від нього включають поліпшену версію чипа Tensor G4, більш швидку зарядку і потенційно інші розміри екрана. Порівнюючи його з набором функцій Pixel 10, ви можете виявити, що це більш вигідна пропозиція, якщо ви готові почекати.

"Але навіть Pixel 9a, випущений у квітні 2025 року, який залишається одним із найбільш ігнорованих телефонів Android від Google, як і раніше, пропонує велику цінність і буде більш ніж достатнім телефоном для більшості. Отже, пропустіть основні телефони Pixel і відразу перейдіть до серії "А", щоб отримати аналогічний телефон, заощадивши при цьому трохи грошей", — підсумували автори.

Раніше ми писали про те, що смартфони Xiaomi стануть "дурнішими" і дорожчими в 2026 році. За словами галузевого джерела, смартфони можуть подорожчати на 14-42 долари США, а також позбутися 1 ТБ пам'яті в середньому ціновому сегменті.