Как ускорить мобильный интернет на Android-смартфоне: два простых способа

Обидно, когда на смартфоне нужно открыть веб-сайт, приложение или быстро скачать файл, но не получается из-за медленного интернета. Есть пара хитростей, которые помогут в этом случае.

Скорость работы интернета особенно важна во время отключений света, если Wi-Fi не работает. Фокус узнал о двух способах, как можно ее повысить.

Режим полета

Самый простой из двух описанных способов. Режим полета отключает передачу радиочастотных сигналов, чтобы они не создавали помехи оборудованию самолетов.

При включении режима полета, а делается это одним нажатием, система Android отключает Wi-Fi, Bluetooth и сотовую связь на смартфоне. Эта настройка может быть очень полезной, если мобильный интернет работает медленно.

Смартфоны подключаются к базовым станциям сотовой связи для получения сигнала. При перемещении он может выбирать не самую оптимальную вышку, что бывает связано с внешними факторами, такими как перегрузка сети из-за высокой интенсивности использования интернета. Если включить режим полета на несколько секунд, а затем выключить его, то телефон установит новое соединение со станцией, которая обеспечивает самый сильный сигнал, что приведет к более быстрому интернету.

Відео дня

Кнопку режима полета обычно легко найти в меню быстрого доступа Android. Она обозначена значком самолета, а под ним может быть надпись "режим полета".

Очистка кэша

Android сохраняет во временном хранилище под названием "кэш" данные веб-сайтов или приложений, такие как скрипты или изображения. Это позволяет им быстрее загружаться при следующем запуске, ведь не нужно качать все с нуля.

Со временем кэш-данные накапливаются, а когда их становится слишком много — замедляют работу системы или даже вызывают сбои. Очистка кэша удаляет временные файлы, что может освободить место и ускорить работу интернета.

Очистить кэш можно в настройках интернет-браузера. Нужно найти в меню раздел "История", и найти там "Очистить кєш". У разных версий Android и браузеров интерфейс с названиями могут отличаться.

Пользователи Android также могут очистить кэш отдельных приложений, перейдя в "Настройки", а затем в "Приложения". Для этого нужно нажать на выбранное приложение, затем открыть раздел "Хранилище" и нажать на кнопку очистки кэша.

Видеоинструкция по очистке кэша на Android

Ранее писали о 6 функциях Android, о которых многие не знают. Они вряд ли пригодятся каждый день, но часто очень упрощают жизнь.

Также рассказывали, как улучшить работу старого смартфона. Есть минимум четыре способа уменьшить нагрузку и повысить быстродействие.