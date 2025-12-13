Ваш смартфон может больше: 6 скрытых функций Android, которые зря игнорируются (фото)

Даже если вы пользуетесь Android годами, операционная система от Google еще способна удивлять. Есть фишки, которые не используются ежедневно, но в нужный момент могут упростить жизнь.

Эксперты ZDNet собрали шесть неочевидных, но крайне полезных возможностей, о которых стоит знать каждому владельцу Android-смартфона.

Wi-Fi без диктовки паролей

Знакомая ситуация: пришли гости и просят пароль от Wi-Fi, после чего приходится его вспоминать или искать бумажку с комбинацией букв и цифр. Android решает эту проблему элегантно и безопасно.

Вместо того чтобы передавать пароль вручную, можно сгенерировать QR-код. Достаточно навести на него камеру, и смартфон подключится к сети автоматически. Зайдите в "Настройки" -> "Сеть и Интернет", выберите свою сеть Wi-Fi и нажмите кнопку "Поделиться". Система попросит подтвердить личность (пальцем или пин-кодом) и покажет QR-код. Его можно даже распечатать и повесить на холодильник.

Настройки разработчика Android Фото: zdnet.com

Меню разработчика

Скрытый раздел "Для разработчиков" открывает доступ к глубоким настройкам системы, полезным и обычным пользователям. Например, там можно ускорить системные анимации, чтобы телефон казался быстрее, принудительно включить максимальную частоту обновления экрана или изменить настройки USB.

Перейдите в "О настройки" -> "О телефоне", найдите пункт "Номер сборки" и быстро нажмите на него 7 раз подряд. После этого в разделе "Система" появится новое меню.

Мгновенный перевод через камеру

В путешествиях эта функция незаменима. Если вам нужно перевести меню в ресторане или дорожный знак, не обязательно вбивать текст вручную. Встроенные средства Android позволяют переводить надписи в реальном времени, накладывая перевод прямо поверх оригинального изображения на экране.

Нажмите на значок Google Lens (объектив) в строке поиска Google на главном экране, наведите камеру на текст и выберите фильтр "Перевод".

Переводчик Google Lens, Extend Unlock и медицинская информация на Android Фото: zdnet.com

Умная разблокировка дома (Extend Unlock)

Постоянно вводить пин-код или сканировать палец, сидя на собственном диване, бывает утомительно. Функция Extend Unlock (ранее известная как Smart Lock) позволяет держать смартфон разблокированным, пока он находится в безопасной зоне — например, у вас дома, или пока подключен к доверенному Bluetooth-устройству (умным часам или магнитоле авто).

В настройках безопасности можно найти раздел Extend Unlock. Там добавляются "Безопасные места" (геолокация вашего дома) или "Надежные устройства". Но стоит помнить, что в указанных локациях телефон будет оставаться незащищенным.

Цифровая медицинская карта

Android позволяет внести в память телефона данные о группе крови, аллергиях, принимаемых лекарствах и контактах близких. Главная особенность в том, что врачи скорой помощи или спасатели смогут увидеть эту информацию даже на заблокированном телефоне.

Зайдите в "Настройки" -> "Безопасность и экстренные случаи" -> "Медицинская информация". Обязательно разрешите доступ к данным с заблокированного экрана. Чтобы увидеть их, на экране блокировки нужно нажать "Экстренный вызов", а затем кнопку просмотра медкарты.

Прокачанный буфер обмена Gboard

Стандартное копирование сохраняет только последний фрагмент текста. Однако клавиатура Gboard (стандартная для многих Android-смартфонов) имеет собственный, расширенный менеджер буфера обмена. Он запоминает несколько скопированных текстов и даже изображений в течение часа. Кроме того, важные фрагменты (например, адрес почты или номер карты) можно "закрепить", чтобы они не исчезали.

Откройте клавиатуру в любом мессенджере, нажмите на иконку планшета с зажимом (буфер обмена) в верхней панели и переведите переключатель в положение "Вкл".

