Android-смартфоны защитят от скама "умным" предупреждением: что это за функция (фото)
Google продолжает совершенствовать систему безопасности Android, внедряя новые инструменты для борьбы с телефонным мошенничеством. Компания расширяет пилотную программу функции, которая призвана защитить финансовые данные пользователей во время демонстрации экрана.
Нововведение предназначено для ситуаций, когда злоумышленники пытаются получить удаленный доступ к банковским приложениям жертвы, пишет BGR.
Как работает умная защита
Система автоматически активируется, если пользователь находится в режиме демонстрации экрана во время звонка и пытается открыть финансовое приложение. Алгоритм проверяет, сохранен ли собеседник в списке контактов. Если номер неизвестен системе, на экране появляется предупреждение о том, что звонок, вероятно, является мошенническим, и злоумышленники могут пытаться украсть деньги.
Этот инструмент дополняет уже существующие меры безопасности, такие как недавно представленная функция проверки на скам через Circle to Search.
Главная цель инструмента — свести на нет мошеннические убеждения, действующие на доверчивых пользователей. Аферисты часто используют методы социальной инженерии, искусственно создавая панику и ощущение срочности, чтобы жертва не успела обдумать свои действия.
Google внедрила в механизм защиты обязательную паузу: после появления предупреждения система блокирует дальнейшие действия на 30 секунд. Это время дается пользователю, чтобы успокоиться, включить логику и осознать происходящее, прежде чем предоставить доступ к своим счетам постороннему человеку.
Где это опробовали
Функция уже прошла тестирование в Великобритании, где, по заявлению Google, помогла тысячам пользователей прервать опасные звонки и сберечь значительные суммы денег. Сейчас пилотная программа масштабируется на большее количество людей.
В ближайшем будущем защита распространится не только на классические банковские клиенты, но и на приложения для P2P-платежей, такие как Venmo и PayPal. В Google уверены, что даже при наличии умных алгоритмов конечная бдительность зависит от человека, но принудительная пауза может стать решающим фактором в борьбе с мошенниками.
