Android-смартфоны защитят от скама "умным" предупреждением: что это за функция (фото)

Google продолжает совершенствовать систему безопасности Android, внедряя новые инструменты для борьбы с телефонным мошенничеством. Компания расширяет пилотную программу функции, которая призвана защитить финансовые данные пользователей во время демонстрации экрана.

Нововведение предназначено для ситуаций, когда злоумышленники пытаются получить удаленный доступ к банковским приложениям жертвы, пишет BGR.

Как работает умная защита

Система автоматически активируется, если пользователь находится в режиме демонстрации экрана во время звонка и пытается открыть финансовое приложение. Алгоритм проверяет, сохранен ли собеседник в списке контактов. Если номер неизвестен системе, на экране появляется предупреждение о том, что звонок, вероятно, является мошенническим, и злоумышленники могут пытаться украсть деньги.

Этот инструмент дополняет уже существующие меры безопасности, такие как недавно представленная функция проверки на скам через Circle to Search.

Так выглядит экран защиты от непреднамеренной передачи сведений мошенникам Фото: Google

Главная цель инструмента — свести на нет мошеннические убеждения, действующие на доверчивых пользователей. Аферисты часто используют методы социальной инженерии, искусственно создавая панику и ощущение срочности, чтобы жертва не успела обдумать свои действия.

Google внедрила в механизм защиты обязательную паузу: после появления предупреждения система блокирует дальнейшие действия на 30 секунд. Это время дается пользователю, чтобы успокоиться, включить логику и осознать происходящее, прежде чем предоставить доступ к своим счетам постороннему человеку.

Где это опробовали

Функция уже прошла тестирование в Великобритании, где, по заявлению Google, помогла тысячам пользователей прервать опасные звонки и сберечь значительные суммы денег. Сейчас пилотная программа масштабируется на большее количество людей.

В ближайшем будущем защита распространится не только на классические банковские клиенты, но и на приложения для P2P-платежей, такие как Venmo и PayPal. В Google уверены, что даже при наличии умных алгоритмов конечная бдительность зависит от человека, но принудительная пауза может стать решающим фактором в борьбе с мошенниками.

