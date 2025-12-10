Android-смартфони захистять від скаму "розумним" попередженням: що це за функція (фото)

Google продовжує вдосконалювати систему безпеки Android, впроваджуючи нові інструменти для боротьби з телефонним шахрайством. Компанія розширює пілотну програму функції, яка покликана захистити фінансові дані користувачів під час демонстрації екрану.

Нововведення призначене для ситуацій, коли зловмисники намагаються отримати віддалений доступ до банківських додатків жертви, пише BGR.

Як працює розумний захист

Система автоматично активується, якщо користувач перебуває в режимі демонстрації екрана під час дзвінка і намагається відкрити фінансовий додаток. Алгоритм перевіряє, чи збережений співрозмовник у списку контактів. Якщо номер невідомий системі, на екрані з'являється попередження про те, що дзвінок, імовірно, є шахрайським, і зловмисники можуть намагатися вкрасти гроші.

Цей інструмент доповнює вже наявні заходи безпеки, такі як нещодавно представлена функція перевірки на скам через Circle to Search.

Відео дня

Так виглядає екран захисту від ненавмисного передання відомостей шахраям Фото: Google

Головна мета інструменту — звести нанівець шахрайські переконання, що діють на довірливих користувачів. Аферисти часто використовують методи соціальної інженерії, штучно створюючи паніку і відчуття терміновості, щоб жертва не встигла обміркувати свої дії.

Google впровадила в механізм захисту обов'язкову паузу: після появи попередження система блокує подальші дії на 30 секунд. Цей час дається користувачеві, щоб заспокоїтися, увімкнути логіку й усвідомити те, що відбувається, перш ніж надати доступ до своїх рахунків сторонній людині.

Де це випробували

Функція вже пройшла тестування у Великій Британії, де, за заявою Google, допомогла тисячам користувачів перервати небезпечні дзвінки і зберегти значні суми грошей. Зараз пілотна програма масштабується на більшу кількість людей.

У найближчому майбутньому захист пошириться не тільки на класичні банківські клієнти, а й на додатки для P2P-платежів, такі як Venmo і PayPal. У Google впевнені, що навіть за наявності розумних алгоритмів кінцева пильність залежить від людини, але примусова пауза може стати вирішальним фактором у боротьбі з шахраями.

Раніше повідомлялося, що мільйони Android-смартфонів отримають "рятівні" функції. Користувачів смартфонів попередили про важливе нове повідомлення, яке не можна ігнорувати. А також про один АІ-трюк, що дає змогу розпізнати шахрайські SMS.