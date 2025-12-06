Мільйони Android-смартфонів отримають "рятівні" функції: як їх активувати

Користувачів смартфонів попередили про важливе нове повідомлення, яке не можна ігнорувати. А також про один АІ-трюк, що дає змогу розпізнати шахрайські SMS.

На Android з'явиться новий індикатор терміновості, який повідомить абоненту про те, що необхідно негайно відповісти на дзвінок, пише thesun.co.uk.

Ця функція, відома як "Причина виклику" (Call Reason), працює тільки на Android-пристроях і тільки зі збереженими контактами.

Наприклад, виникла надзвичайна ситуація, пов'язана з членом сім'ї, і потрібно, щоб ця людина негайно відповіла на дзвінок. Раніше, якщо абонент був зайнятий, то абонента, що телефонує, перемикали на голосову пошту. А тепер з'явиться кнопка, що дає змогу позначити виклик як терміновий. На екрані одержувача з'явиться значок червоної сирени і повідомлення "Це терміново", тому, можливо, він негайно відповість на дзвінок. Якщо дзвінок все ж таки пропущено, в історії викликів з'явиться індикатор "Терміново", що нагадує про необхідність передзвонити якомога швидше.

Функція Call Reason поки що перебуває на стадії бета-тестування, але незабаром буде запущена на ОС Android.

І це не єдине важливе оновлення Android. Операційна система, що належить Google, також додала новий спосіб боротьби з шахрайством, пов'язаним із банківськими рейдерами.

Функція Circle to Search служить для перевірки будь-яких підозрілих чатів або текстових повідомлень. Усе, що потрібно зробити, це викликати Circle to Search — зазвичай натисканням кнопки "Додому" — і намалювати кружок над текстовим повідомленням. Потім Google перевірить його за допомогою ШІ на предмет шахрайства.

Раніше ми писали про те, що у 2026 році взагалі не варто купувати нові смартфони. Коли виробники смартфонів підвищують ціни на пристрої, зростання зазвичай становить близько 100 доларів. Однак наступного року слід очікувати більш значного підвищення цін.