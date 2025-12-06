Миллионы Android-смартфонов получат "спасительные" функции: как их активировать

Пользователей смартфонов предупредили о важном новом уведомлении, которое нельзя игнорировать. А также об одном ИИ-трюке, позволяющем распознать мошеннические SMS.

На Android появится новый индикатор срочности, который сообщит абоненту о том, что необходимо немедленно ответить на звонок, пишет thesun.co.uk.

Эта функция, известная как "Причина вызова" (Call Reason), работает только на Android-устройствах и только с сохраненными контактами.

Например, возникла чрезвычайная ситуация, связанная с членом семьи, и нужно, чтобы этот человек немедленно ответил на звонок. Раньше, если абонент был занят, то звонящего переключали на голосовую почту. А теперь появится кнопка, позволяющая отметить вызов как срочный. На экране получателя появится значок красной сирены и сообщение "Это срочно", поэтому, возможно, он немедленно ответит на звонок. Если звонок все же пропущен, в истории вызовов появится индикатор "Срочно", напоминающий о необходимости перезвонить как можно скорее.

Функция Call Reason пока находится на стадии бета-тестирования, но вскоре будет запущена на ОС Android.

И это не единственное важное обновление Android. Операционная система, принадлежащая Google, также добавила новый способ борьбы с мошенничеством, связанным с банковскими рейдерами.

Функция Circle to Search служит для проверки любых подозрительных чатов или текстовых сообщений. Все, что нужно сделать, это вызвать Circle to Search — обычно нажатием кнопки "Домой" — и нарисовать кружок над текстовым сообщением. Затем Google проверит его с помощью ИИ на предмет мошенничества.

