Ваш смартфон може більше: 6 прихованих функцій Android, які даремно ігноруються (фото)

Навіть якщо ви користуєтеся Android роками, операційна система від Google ще здатна дивувати. Є фішки, які не використовуються щодня, але в потрібний момент можуть спростити життя.

Експерти ZDNet зібрали шість неочевидних, але вкрай корисних можливостей, про які варто знати кожному власнику Android-смартфона.

Wi-Fi без диктування паролів

Знайома ситуація: прийшли гості і просять пароль від Wi-Fi, після чого доводиться його згадувати або шукати папірець із комбінацією букв і цифр. Android вирішує цю проблему елегантно і безпечно.

Замість того щоб передавати пароль вручну, можна згенерувати QR-код. Досить навести на нього камеру, і смартфон підключиться до мережі автоматично. Зайдіть у "Налаштування" -> "Мережа та Інтернет", виберіть свою мережу Wi-Fi і натисніть кнопку "Поділитися". Система попросить підтвердити особу (пальцем або пін-кодом) і покаже QR-код. Його можна навіть роздрукувати і повісити на холодильник.

Відео дня

Налаштування розробника Android Фото: zdnet.com

Меню розробника

Прихований розділ "Для розробників" відкриває доступ до глибоких налаштувань системи, корисних і звичайним користувачам. Наприклад, там можна прискорити системні анімації, щоб телефон здавався швидшим, примусово увімкнути максимальну частоту оновлення екрана або змінити налаштування USB.

Перейдіть у "Про налаштування" -> "Про телефон", знайдіть пункт "Номер збірки" і швидко натисніть на нього 7 разів поспіль. Після цього в розділі "Система" з'явиться нове меню.

Миттєвий переклад через камеру

У подорожах ця функція незамінна. Якщо вам потрібно перекласти меню в ресторані або дорожній знак, не обов'язково вбивати текст вручну. Вбудовані засоби Android дають змогу перекладати написи в реальному часі, накладаючи переклад просто поверх оригінального зображення на екрані.

Натисніть на значок Google Lens (об'єктив) у рядку пошуку Google на головному екрані, наведіть камеру на текст і виберіть фільтр "Переклад".

Перекладач Google Lens, Extend Unlock і медична інформація на Android Фото: zdnet.com

Розумне розблокування будинку (Extend Unlock)

Постійно вводити пін-код або сканувати палець, сидячи на власному дивані, буває утомливо. Функція Extend Unlock (раніше відома як Smart Lock) дає змогу тримати смартфон розблокованим, поки він перебуває в безпечній зоні — наприклад, у вас удома, або поки під'єднаний до довіреного Bluetooth-пристрою (розумного годинника чи магнітоли авто).

У налаштуваннях безпеки можна знайти розділ Extend Unlock. Там додаються "Безпечні місця" (геолокація вашого будинку) або "Надійні пристрої". Але варто пам'ятати, що в зазначених локаціях телефон залишатиметься незахищеним.

Цифрова медична карта

Android дає змогу внести в пам'ять телефону дані про групу крові, алергії, прийняті ліки і контакти близьких. Головна особливість у тому, що лікарі швидкої допомоги або рятувальники зможуть побачити цю інформацію навіть на заблокованому телефоні.

Зайдіть у "Налаштування" -> "Безпека та екстрені випадки" -> "Медична інформація". Обов'язково дозвольте доступ до даних із заблокованого екрана. Щоб побачити їх, на екрані блокування потрібно натиснути "Екстрений виклик", а потім кнопку перегляду медкарти.

Прокачаний буфер обміну Gboard

Стандартне копіювання зберігає лише останній фрагмент тексту. Однак клавіатура Gboard (стандартна для багатьох Android-смартфонів) має власний, розширений менеджер буфера обміну. Він запам'ятовує кілька скопійованих текстів і навіть зображень протягом години. Крім того, важливі фрагменти (наприклад, адресу пошти чи номер картки) можна "закріпити", щоб вони не зникали.

Відкрийте клавіатуру в будь-якому месенджері, натисніть на іконку планшета із затискачем (буфер обміну) у верхній панелі та переведіть перемикач у положення "Увімкнути".

Раніше повідомлялося, що Android-смартфони захистять від скаму "розумним" попередженням. Google продовжує вдосконалювати систему безпеки Android, впроваджуючи нові інструменти для боротьби з телефонним шахрайством. Компанія розширює пілотну програму функції, яка покликана захистити фінансові дані користувачів під час демонстрації екрану.